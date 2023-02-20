На фоне сгоревшего танка. Лилия Подкопаева опубликовала фото из Дмитровки на Киевщине

20 февраля, 12:30
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Подкопаева побывала на Киевщине (Фото:podkopayeva_official/Instagram)

Подкопаева побывала на Киевщине (Фото:podkopayeva_official/Instagram)

Украинская спортсменка, гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая накануне приехала из США в Украину впервые с начала полномасштабной войны, показала свое новое фото.

Подкопаева опубликовала снимок, сделанный на Киевщине в селе Дмитровка. Она позировала на фоне сгоревшего танка.

«Прошел почти год с тех пор, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года», — подписала фото спортсменка.

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Ранее Подкопаева призвала бойкотировать Россию на Олимпиаде, подчеркнув, что спорт не имеет права быть вне политики.

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Редактор: Вероника Шмитт

Теги:   Лилия Подкопаева

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