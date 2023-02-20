На фоне сгоревшего танка. Лилия Подкопаева опубликовала фото из Дмитровки на Киевщине
Подкопаева побывала на Киевщине (Фото:podkopayeva_official/Instagram)
Украинская спортсменка, гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая накануне приехала из США в Украину впервые с начала полномасштабной войны, показала свое новое фото.
Подкопаева опубликовала снимок, сделанный на Киевщине в селе Дмитровка. Она позировала на фоне сгоревшего танка.
«Прошел почти год с тех пор, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года», — подписала фото спортсменка.
Ранее Подкопаева призвала бойкотировать Россию на Олимпиаде, подчеркнув, что спорт не имеет права быть вне политики.