На фоне сгоревшего танка. Лилия Подкопаева опубликовала фото из Дмитровки на Киевщине

Подкопаева опубликовала снимок, сделанный на Киевщине в селе Дмитровка. Она позировала на фоне сгоревшего танка.

«Прошел почти год с тех пор, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года», — подписала фото спортсменка.

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Ранее Подкопаева призвала бойкотировать Россию на Олимпиаде, подчеркнув, что спорт не имеет права быть вне политики.