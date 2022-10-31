В украинском ресторане на Манхэттене. Лиев Шрайбер встретился с Александром Усиком и выразил восхищение украинцами

Голливудский актер и звезда Людей Икс Лиев Шрайбер встретился с Александром Усиком в США.

Встреча кинозвезды, который активно поддерживает Украину, и украинского боксера состоялась в украинском ресторане Veselka на Манхэттене в Нью-Йорке.

Шрайбер опубликовал серию совместных фото с Усиком и в очередной раз восхитился воинственным духом украинцев.

Видео дня

«День, который я буду помнить очень долго. Спасибо, Алекс, за то, что ты чемпион, и за то, что показал миру воинственный дух, который живет в сердце каждого украинца. Он еще и актер… Для меня честь быть вместе с тобой послом UNITED24», — написал Шрайбер.

Усик также опубликовал фото с голливудским актером на своей странице в Instagram.