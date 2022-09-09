История жизни Харди Эдвина Эймиса, который во время Второй мировой войны был бесстрашным разведчиком, а затем открыл собственный дом моды и почти полвека одевал саму британскую королеву.

До 2000 года в Великобритании и во всем мире Харди Эдвина Эймиса знали как кутюрье британской королевы Елизаветы.

Именно он создал «дружелюбный» стиль одежды венценосецы. Но когда были рассекречены архивы Управления специальных операций ( УСО) Объединенного королевства, оказалось, что этот представитель лондонской богемы в годы Второй мировой войны готовил ряд ключевых диверсионных операций в оккупированных нацистами странах.

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Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создал УСО после того, как в июне 1940 года войска Третьего рейха вошли в Париж, а затем немецкие бомбардировщики впервые сбросили свой смертоносный груз на Лондон. Целью УСО стала организация диверсионных акций в оккупированных европейских странах, в том числе и ликвидация нацистских пособников. Эймис, который после войны более полувека будет обшивать королеву Елизавету, был назначен шефом бельгийского бюро УСО.

Необычный разведчик

Как-то Эймис, уже известный как королевский кутюрье, сказал журналисту, когда тот стал извиняться, что пришел на встречу без галстука: «Мальчик, вы можете делать, что хотите, если у вас есть стиль». И таким он всегда был. Друзья называли его amiable, то есть «очаровательным» — словом, созвучным с началом фамилии Amies. Этим каламбуром все, кто знал Эймиса, шутили над его крайним снобизмом.

Гарди Эмис готовится к осеннему показу 1955 года. На фото – завязывает платок модели. / Фото: HARDY AMIES LTD

В 1934 году Эймис возглавил дом моды Lachasse в лондонском Вест-Энди, самом дорогом районе британской столицы. Тогда ему было всего 25. И вряд ли кто-то мог тогда предположить, что баловень судьбы во время войны станет диверсантом.

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