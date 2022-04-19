«Наш малыш скончался». У Криштиану Роналду умер новорожденный сын

Португальский футболист Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.

Нападающий английского клуба Манчестер Юнайтед и его возлюбленная, модель Джорджина Родригес ждали двойню. Во время родов девочка выжила, а мальчик умер.

Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

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«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем», — написал Роналду.

Спортсмен выразил благодарность медперсоналу за помощь и заботу, а также попросил отнестись с уважением к его семье в это тяжелое время.

«Мы опустошены этой потерей и просим с пониманием отнестись к нашей личной жизни в это невероятно тяжелое время. Наш малыш, ты наш ангел, мы будем всегда любить тебя», — добавил Роналду.

Напомним, у Роналду четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году, Ева и Матео, которые появились на свет в 2017 году от суррогатной матери, а также Алана Мартина, которую в 2017 году родила Джорджина.

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