Букингемский дворец опубликовал первые портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы после коронации

Король Чарльз и королева Камилла вместе с членами королевской семьи — герцогом Кентским, герцогиней и герцогом Глостерскими, вице-адмиралом сэром Тимом Лоуренсом, королевской принцессой, принцем и принцессой Уэльскими, герцогиней Эдинбургской, достопочтенной леди Огилви принцессой Александрой, и герцогом Эдинбургским (Фото:Hugo Burnand/Royal Household 2023/Handout via REUTERS)

Букингемский дворец в понедельник, 8 мая, опубликовал первый официальный портрет короля Чарльза III после коронации.

Фотография опубликована в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter. На снимке король Чарльз III сидит на троне в короне и мантии и держит в руках символы королевской власти — скипетр и державу.



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Букингемский дворец также опубликовал фото королевы Камиллы в короне и с мантией, королевской супружеской пары и всего королевского семейства.

6 мая в Лондоне состоялась коронация короля Чарльза III и его супруги королевы Камиллы. На церемонии присутствовали в том числе первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль. Помазание монарха на престол состоялось в Вестминстерском аббатстве, где такие церемонии проводят последние 900 лет.