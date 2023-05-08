Букингемский дворец опубликовал первые портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы после коронации

8 мая, 21:26
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Король Чарльз и королева Камилла вместе с членами королевской семьи — герцогом Кентским, герцогиней и герцогом Глостерскими, вице-адмиралом сэром Тимом Лоуренсом, королевской принцессой, принцем и принцессой Уэльскими, герцогиней Эдинбургской, достопочтенной леди Огилви принцессой Александрой, и герцогом Эдинбургским (Фото:Hugo Burnand/Royal Household 2023/Handout via REUTERS)

Король Чарльз и королева Камилла вместе с членами королевской семьи — герцогом Кентским, герцогиней и герцогом Глостерскими, вице-адмиралом сэром Тимом Лоуренсом, королевской принцессой, принцем и принцессой Уэльскими, герцогиней Эдинбургской, достопочтенной леди Огилви принцессой Александрой, и герцогом Эдинбургским (Фото:Hugo Burnand/Royal Household 2023/Handout via REUTERS)

Букингемский дворец в понедельник, 8 мая, опубликовал первый официальный портрет короля Чарльза III после коронации.

Фотография опубликована в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter. На снимке король Чарльз III сидит на троне в короне и мантии и держит в руках символы королевской власти — скипетр и державу.

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https://twitter.com/RoyalFamily/status/1655603604957306882

Букингемский дворец также опубликовал фото королевы Камиллы в короне и с мантией, королевской супружеской пары и всего королевского семейства.

https://twitter.com/RoyalFamily/status/1655623164171366412
https://twitter.com/RoyalFamily/status/1655618705768820753
https://twitter.com/RoyalFamily/status/1655627944818094082

6 мая в Лондоне состоялась коронация короля Чарльза III и его супруги королевы Камиллы. На церемонии присутствовали в том числе первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль. Помазание монарха на престол состоялось в Вестминстерском аббатстве, где такие церемонии проводят последние 900 лет.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Монархия Британская монархия Королевская семья Камилла Паркер Боулз Король Чарльз ІІІ Чарльз III Коронация Чарльза III

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