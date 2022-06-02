Платиновый юбилей. В Великобритании начинаются четырехдневные торжества по случаю 70-летия королевы Елизаветы на престоле

70-летие Елизаветы II на троне будут отмечать четыре дня (Фото:Steve Parsons/Pool via REUTERS)

Со 2 по 5 июня Великобритания будет отмечать рекордный 70-летний юбилей королевы Елизаветы II на престоле.

Торжества включают в себя военные парады, церковную службу, уличные вечеринки и поп-концерт возле Букингемского дворца.

В феврале 96-летняя королева отметила семь десятилетий с момента восхождения на престол (Тайный совет Великобритании провозгласил ее королевой 7 февраля 1952 года), и празднование этого дня решили объединить с празднованием коронации, состоявшейся 2 июня того же года.

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Неясно, сколько мероприятий в честь своего платинового юбилея на престоле посетит королева, так как в последние месяцы она пропустила ряд торжественных мероприятий из-за того, что Букингемский дворец называет «эпизодическими проблемами с мобильностью», пишет Reuters.

По словам ее представителей, решение о присутствии королевы на том или ином мероприятии будет приниматься в день его проведения.

Отдавая дань уважения «Елизавете Великой» в парламенте на прошлой неделе, премьер-министр Борис Джонсон сказал, что ее служба и преданность долгу не имеют себе равных.

«Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем… показать каждым костром, каждым концертом, уличной вечеринкой и демонстрацией высшего пилотажа любовь и преданность, чтобы ответить взаимностью на любовь, преданность и лидерство, которые она проявляла ко всей стране в течение семи десятилетий», — сказал он.

Четыре дня мероприятий начинаются в четверг, 2 июня, с традиционного военного парада в центре Лондона Trooping the Colour, за которым последует пролет современных и исторических самолетов.

Королева также должна появиться на балконе Букингемского дворца, чтобы поприветствовать толпу. Королева Елизавета исключила принца Гарри, Меган Маркл и принца Эндрю из списка гостей на балконе Букингемского дворца, откуда королевская семья традиционно наблюдает парад. В феврале принц Эндрю урегулировал судебный процесс в США, в котором его обвинили в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре. Ранее он ушел из общественной жизни из-за своих связей с обвиняемым в сексуальных преступлениях американским миллиардером Джеффри Эпштейном, покончившим с собой в тюремной камере.

Гарри, младший сын наследника принца Чарльза, также отказался от королевских обязанностей, после чего переехал со своей женой Меган в Лос-Анджелес, где они дали интервью Опре Уинфре, обвинив королевскую семью в расизме.

Тем не менее, оба, вероятно, посетят другие мероприятия в течение длинных выходных. Еще одним заметным отсутствующим будет покойный муж Елизаветы II принц Филипп, который умер в возрасте 99 лет в апреле прошлого года, после 73 лет рядом с ней.

В пятницу, 3 июня, в лондонском соборе Святого Павла состоится служба благодарения, а в субботу, 4 июня, королева должна посетить скачки Дерби с другими членами семьи. Позже состоится концерт возле Букингемского дворца с участием рок-группы Queen, поп-группы Duran Duran и американской певицы Дайаны Росс.

Торжества завершатся в воскресенье, 5 июня, уличными вечеринками и театрализованным представлением в британской столице.

В феврале 1952 года, когда Елизавета стала королевой после смерти своего отца, Иосиф Сталин, Мао Цзэдун и Гарри Трумэн руководили Советским Союзом, Китаем и Соединенными Штатами, а Уинстон Черчилль был премьер-министром Великобритании.

В сентябре 2015 года она побила рекорд своей прабабушки королевы Виктории и стала самым долгоправящим монархом за почти 1000 лет в линии, которая ведет свое происхождение от норманнского короля Вильгельма I и его завоевания Англии в 1066 году.

За семь десятилетий своего пребывания на троне королева была символом стабильности для страны во время огромных социальных, экономических и политических перемен, включая конец Британской империи.

«Ваше величество не только постоянно присутствуете в жизни большинства ваших подданных, но вы также являетесь третьим по продолжительности правящим монархом в мировой истории», — говорится в заявлении спикера Палаты общин парламента.

Опросы показывают, что она остается очень популярной и уважаемой, хотя молодежь интересуется монархией все меньше.

Опрос YouGov для активистской группы Republic в прошлый четверг также показал, что более половины опрошенных не интересовались юбилеем.

«Вместо того, чтобы быть национальным праздником, юбилей представляет интерес меньшинства. Отсутствие интереса по всей стране и во всех возрастных группах до 65 лет показывает, что будущее монархии сомнительно», — сказал Грэм Смит из Republic.



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