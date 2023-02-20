Король Чарльз посетил тренировку украинских военных в Англии

В понедельник, 20 февраля, король Великобритании Чарльз ІІІ приехал на полигон в Англии, где британские военные и представители стран НАТО проводят тренировки для украинских защитников.

Британский монарх, который выражает поддержку Украине с самого начала российского полномасштабного вторжения, посетил полигон на юго-западе Англии, где украинские военные учатся отражать вражеские атаки с помощью британских и международных инструкторов. Учения будут продолжаться в течение пяти недель.

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Как сообщает издание Express, во время визита Его Величество сопровождал начальник Генерального штаба генерал Патрик Сандерс. Король пообщался с военнослужащими из разных стран, объединившими усилия с Великобританией для поддержки обучения украинских войск, а также имел поговорил с некоторыми украинскими военными, участвующими в подготовке.

В начале февраля король Чарльз принял в Букингемском дворце президента Украины Владимира Зеленского.