«Удивительные мужество и стойкость». Король Чарльз ІІІ обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения

Британский король Чарльз ІІІ обратился с посланием к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Букингемский дворец опубликовал послание короля Чарльза к украинцам в социальных сетях. Он выразил восхищение украинцами, продемонстрировавшими «удивительные мужество и стойкость». И высказал надежду, что поддержка Украины принесет не только практическую помощь, но и докажет, что «вместе мы едины».

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«Прошел год, как народ Украины невероятно пострадал от неспровоцированного полномасштабного нападения на его нацию. Они продемонстрировали поистине удивительные мужество и стойкость перед лицом такой человеческой трагедии.

Мир с ужасом наблюдал за всеми ненужными страданиями, причиненными украинцам, многих из которых я имел большое удовольствие встретить здесь, в Великобритании, и, действительно, по всему миру, от Румынии до Канады.

В начале этого месяца я встретился с президентом Зеленским в Букингемском дворце, чтобы выразить свою личную поддержку народу Украины. Отрадно, что Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь в это тяжелое время.

Поэтому я могу только надеяться, что всплеск солидарности во всем мире принесет не только практическую помощь, но и укрепит осознание того, что мы вместе едины", — говорится в послании британского короля.

В феврале 2023 года король Чарльз принял президента Украины Владимира Зеленского в Букингемском дворце. В декабре прошлого года король встретился с первой леди Украины во время ее визита в Великобританию.

В начале марта 2022 года, через неделю после российского вторжения, король Чарльз, тогда еще принц Чарльз, выразил солидарность с украинцами.