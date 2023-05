Не сказочный принц. Семь самых больших скандалов, произошедших в жизни Чарльза III до его официальной коронации

В субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится официальная церемония коронации Чарльза ІІІ. Он наденет корону британского монарха через восемь месяцев с тех пор, как 8 сентября 2022 де-факто стал королем после смерти матери, королевы Елизаветы II.

На пути к британскому престолу 74-летний Чарльз, старший сын королевы, более семи десятилетий оставался в центре пристального внимания Британии и ее СМИ. За это время его имя неоднократно оказывалось на первых страницах таблоидов. NV напоминает о том, какие скандалы пришлось пережить сначала принцу, а впоследствии и королю Чарльзу: от его брака с принцессой Дианой до недавних обвинений младшего сына принца Гарри.

Развод с Дианой

Брак принца Чарльза с Дианой Спенсер, младше его на 12 лет, быстро стал самой скандальной, а впоследствии и самой трагической главой его биографии. Чарльз, сначала встречавшийся со старшей сестрой Дианы Сарой, женился на 20-летней девушке летом 1981 года. Впрочем, даже первое официальное интервью пары по случаю помолвки было полным неудобных моментов: да, в ответ на вопрос о том, влюблены ли они, Диана ответила: «Конечно!» — тогда как Чарльз произнес: «Что бы ни означало «влюбленные». В документальном фильме Diana: In Her Own Words, вышедшем в 2017 году, есть свидетельство Дианы о том, что тогда эта фраза Чарльза очень удивила и травмировала ее.

Несмотря на рождение двух детей, принцев Уильяма и Гарри в 1982 и 1984 годах, отношения супругов становились все холоднее. Впоследствии Чарльз признавал, что уже к 1986 году он возобновил свой предыдущий роман с Камиллой Паркер-Боулз — но, мол, только после того, как их брак с Дианой был «безвозвратно разрушен» (в частности, принц упоминал об этом в документальном фильме 1994 года Charles: The Private Man, the Public Role). Диана, имея в виду этот роман своего мужа, в интервью 1995 года сказала известную фразу о том, что «в браке нас было трое».

Супруги объявили о разрыве отношений в 1992 году, а официально Чарльз и Диана развелись в 1996-м. В эти годы имена обеих не сходили со страниц таблоидов: пресса обсуждала все новые и новые подробности развода и предшествовавших им взаимных обид супругов. Гибель Дианы 31 августа 1997 года в Париже спровоцировала новую волну внимания к ее неудачному браку с принцем Уэльским, его предательствам и скандальным публикациям об их супружеской жизни.

«Камиллагейт»: многолетний роман и в конце концов женитьба на Камилле Паркер-Боулз

Принц Уэльский познакомился с Камиллой Шанд, дочерью офицера британской армии, в начале 1970-х, за десять лет до брака с Дианой. Шанд и Чарльз принадлежали к одному социальному кругу, время от времени посещали одинаковые мероприятия и имели общих друзей. В конце концов между ними вспыхнул роман, продолжавшийся ориентировочно до начала 1973 года, когда Чарльз начал службу в Королевском флоте. В том же году Камилла вышла замуж за британского офицера Эндрю Паркер-Боулза (супруги развелись в 1995 году).

Впрочем, принц Чарльз возобновил отношения с бывшей избранницей еще тогда, когда каждый из них состоял в первом браке. Самым известным из скандалов, окончательно раскрывших миру историю об этом романе королевского наследника, был так называемый «Камиллагейт».

Чарльз и Камилла в апреле 2023 года / Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS/File Photo

В начале 1993 года, вскоре после того, как было объявлено о разводе принца Уэльского с Дианой, в британских таблоидах обнародовали стенограмму тайно записанного интимного разговора Чарльза и Камиллы продолжительностью около 6 минут. В ней он признался любовнице, что хотел бы «жить в ее брюках». Когда же Камилла, смеясь, уточнила во что он хотел бы превратиться — не в пару ли женских трусиков — тот ответил: «Или, прости Господи, Тампакс».

Впрочем, несмотря на все скандалы, Чарльз наконец добился брака с Камиллой: пара поженилась весной 2005 года. Принц Уэльский стал первым членом королевской семьи, у которго была гражданская церемония бракосочетания. После смерти Елизаветы II Камилла получила титул королевы-консорта.

Записки « черного паука»

В 2015 году журналисты The Guardian после многолетней судебной тяжбы добились обнародования переписки принца Чарльза с министрами правительства Тони Блэра в 2004—2005 годах. О существовании таких посланий членам правительства от королевского наследника стало известно журналисту Робу Эвансу, в печати эти заметки получили название «записок черного паука» — в соответствии со специфической формой почерка принца.

Одно из тайных и впоследствии рассекреченных посланий Чарльза / Фото: opendemocracy.net

Хотя члены британской королевской семьи традиционно воздерживаются от вмешательства в политические дела, принц Чарльз, как выяснилось, частным образом любил делиться с министрами собственным мнением по поводу широчайшего круга вопросов. Среди его писем, адресованных высокопоставленным правительственным должностным лицам, были заметки о сельском хозяйстве и генетически модифицированных продуктах, глобальном потеплении, планировании и архитектуре. Например, наследник престола призвал министра окружающей среды обратить приоритетное внимание на незаконный отлов определенных видов рыбы, от недостатка которого страдала популяция альбатросов. А во время войны в Ираке в 2004 году Чарльз обращал внимание премьер-министра Тони Блэра на недостаточное, по его мнению, оснащение британских войск — в частности, на вероятную неэффективность одного из летательных аппаратов в условиях ближневосточной жары.

Письма Чарльза тогда дали толчок дискуссии о том, могли ли они являться инструментом неправомерного влияния на министров британского правительства. В 2009 году пресс-секретарь принца объяснял, что его участие в Тайном совете, который является историческим совещательным органом британского монарха, якобы давало ему право конфиденциально общаться с министрами «по волнующим его вопросам».

$1,2 млн от семьи бен Ладена и другие скандальные пожертвования

Британская пресса неоднократно сообщала о противоречивых пожертвованиях и взносах, которые принимал тогда еще будущий король Великобритании. Так, летом 2022 года стало известно, что благотворительный фонд принца Уэльского (PWCF) принял платеж в миллион фунтов стерлингов (около $1,2 млн) от семьи Осамы бен Ладена. Как выяснили журналисты Sunday Times, деньги поступили от двух сводных братьев Осамы бен Ладена еще в 2013 году, спустя два года после убийства основателя и лидера Аль-Каиды, организовавшего теракты 11 сентября. Однако тогда сэр Ян Чешир, глава PWCF, заверил прессу, что скандальные пожертвования перед его утверждением тщательно рассмотрели пять членов правления фонда. По его словам, еще в 1994 году семья отреклась от бен Ладена, поэтому нет никаких подтверждений, что его сводные братья были связаны с его террористической деятельностью.

Кроме того, в июне 2022-го та же Sunday Times сообщила, что несколько лет назад принц Чарльз лично получил от катарского шейха Хамада бин Джасима Аль-Тани, бывшего премьер-министра Катара, пожертвования в 3 млн евро наличными. Эту сумму он получил в 2011—2015 годах. Один миллион наследнику британского престола якобы принесли в чемодане, еще один — в саквояже, а третий — в сумках фешенебельного магазина Fortnum & Mason. Тогда в канцелярии принца заверили, что деньги были зачислены на счета благотворительного фонда принца PWCF согласно закону, а затем их потратили на благотворительность.

Рукопожатие с диктатором Зимбабве

В 2005 году Чарльз, присутствовавший на похоронах Папы Римского Иоанна Павла II, оказался в центре внимания СМИ после того, как пожал руку тогдашнему диктатору Зимбабве Роберту Мугабе.

В то время Мугабе был изгоем в западном мире на фоне обвинений в фальсификации голосования на парламентских выборах в Зимбабве в 2000 году. Африканский диктатор был невъездным в страны Евросоюза, Брюссель также ввел санкции против зимбабвийских чиновников. Впрочем, Роберт Мугабе, считавший себя верующим Римско-католической церкви, пренебрег запретом и приехал на похороны понтифика в Ватикане, формально не являющегося частью Европейского Союза.

Там он обменялся рукопожатием с тогда еще принцем Чарльзом. «Принц Уэльский был застигнут врасплох и не мог избежать рукопожатия господина Мугабе», — пришлось тогда оправдываться пресс-секретарю принца в попытках унять скандальную ситуацию.

Подозрения в антинаучных взглядах

Даже многолетняя благотворительность принца Уэльского и его патронаж в десятках благотворительных и природоохранных организаций не остались без критики, напоминал в 2022 году журнал Time. Несмотря на то, что наследник Елизаветы II получил немало одобрительных отзывов научного сообщества за свои усилия по защите окружающей среды и участие в дискуссиях об изменении климата, некоторые взгляды Чарльза давали повод подозревать его в антинаучных взглядах. Так, в 2013 году СМИ сообщили, что Чарльз встретился с британским министром здравоохранения Джереми Хантом, во время которой якобы пытался получить большую поддержку правительства в пользу возможностей гомеопатического лечения в рамках NHS, Национальной службы здравоохранения. Британская пресса неоднократно отмечала, что наследник престола является давним поклонником гомеопатии — разновидности альтернативной медицины, эффективность которой не доказана научно. В 2019 году он даже стал патроном организации Faculty of Homeopathy, ведущей реестр медработников, использующих в своей практике подобные методы лечения. Это спровоцировало новую волну критики в адрес еще принца Чарльза.

«Мегзит» и упреки младшего сына

Женитьба принца Гарри, младшего сына Чарльза, с американской актрисой Меган Маркл, погрузила британскую монархию в новый водоворот скандалов. В январе 2020 года Гарри и Меган отказались от обязанностей членов британской королевской семьи и объявили о своем решении переехать в Северную Америку, которое пресса назвала «Мегзит» (по аналогии с «Брекзит»). В последующие годы в нескольких больших интервью, документальном фильме Netflix и мемуарах Гарри супруги озвучили многочисленные упреки в адрес «фирмы», как иногда называют королевскую семью. Многие намеки и упреки касались и принца Чарльза, что дало повод таблоидам для новых скандальных дискуссий вокруг него. В частности, по словам Гарри и Меган стало известно, что:

сыновья убеждали Чарльза не вступать в брак с Камиллой ( «Несмотря на то, что мы с Вилли убеждали его не делать этого, папа стремился к своему. Мы пожали ему руку, пожелали ему добра. […] Мы поняли, что он наконец будет с женщиной, которую любил, женщиной, которую он всегда любил», — заявил Гарри);

«Несмотря на то, что мы с Вилли убеждали его не делать этого, папа стремился к своему. Мы пожали ему руку, пожелали ему добра. […] Мы поняли, что он наконец будет с женщиной, которую любил, женщиной, которую он всегда любил», — заявил Гарри); Чарльз якобы позволял себе « садистские» шутки , в частности в шутку подвергал сомнению тот факт, что принц Гарри является его родным сыном, пожаловался потомок короля в своих мемуарах ( «Кто знает, действительно ли я принц Уэльский? Кто знает, твой ли я даже настоящий отец? Он смеялся и смеялся, хотя это была удивительно бессмысленная шутка, учитывая слухи, которые распространялись именно тогда, что моим настоящим отцом был один из бывших любовников мамы: майор Джеймс Хьюит ( одной из причин этих шуток были рыжие волосы майора, но другой причиной был садизм», — написал Гарри);

, в частности в шутку подвергал сомнению тот факт, что принц Гарри является его родным сыном, пожаловался потомок короля в своих мемуарах «Кто знает, действительно ли я принц Уэльский? Кто знает, твой ли я даже настоящий отец? Он смеялся и смеялся, хотя это была удивительно бессмысленная шутка, учитывая слухи, которые распространялись именно тогда, что моим настоящим отцом был один из бывших любовников мамы: майор Джеймс Хьюит одной из причин этих шуток были рыжие волосы майора, но другой причиной был садизм», — написал Гарри); в королевской семье якобы озвучивали расистские комментарии по поводу будущего ребенка Гарри и Меган , о чем супруги заявили в интервью Опри Уинфри ( по словам Маркл, когда она была беременной Арчи, в королевской семье звучали беспокойства по поводу того, «насколько темной будет кожа ребенка, когда он родится» — Меган не уточнила, кто именно сказал эти слова, что лишь подпитало спекуляции касательно возможной причастности Чарльза к этим разговорам);

, о чем супруги заявили в интервью Опри Уинфри по словам Маркл, когда она была беременной Арчи, в королевской семье звучали беспокойства по поводу того, «насколько темной будет кожа ребенка, когда он родится» — Меган не уточнила, кто именно сказал эти слова, что лишь подпитало спекуляции касательно возможной причастности Чарльза к этим разговорам); когда в 1997 году принц Чарльз впервые сообщил Гарри о гибели принцессы Дианы, его матери, в автокатастрофе, то даже не обнял его на тот момент ( впрочем, как пишет в своих воспоминаниях принц, даже в обычных обстоятельствах его отец якобы « никогда не умел проявлять свои чувства» );

впрочем, как пишет в своих воспоминаниях принц, даже в обычных обстоятельствах его ); после рождения Гарри Чарльз якобы сказал Диане: «Отлично! Теперь, когда ты дала мне наследника и запасного, моя работа выполнена». (В своих мемуарах, которые Гарри так и назвал Запасной, он утверждает, что узнал об этом в 20 лет, но не уточняет, от кого. Впрочем, как напоминает BBC, рифмованное выражение « an heir and a spare» ( «наследник и запасной») в британском английском является устойчивым, так в аристократических семьях принято полушутя называть двух детей).

Король Чарльз ІІІ и принц Гарри на похоронах Елизаветы ІІ, сентябрь 2022 года / Фото: REUTERS/Hannah McKay/Pool/File Photo

На фоне подобных обвинений Гарри заявил, что хотел бы «вернуть отца и брата». Впрочем, до налаживания этих отношений похоже еще далеко. За считанные месяцы до коронации Чарльза стало известно, что новый монарх решил окончательно лишить младшего сына и его жену их бывшего дома в Британии — коттеджа Форгмор-хаус. Его принцу Гарри и Меган Маркл королева Елизавета ІІ подарила на свадьбу. Пара сделала в нем ремонт и переехала туда незадолго до рождения первенца Арчи.

Также известно, что Меган Маркл не будет присутствовать на самой коронации Чарльза III. Первоначально герцог и герцогиня Сассекские выдвинули ряд требований, при соблюдении которых они могли бы вместе с детьми посетить церемонию. Впоследствии стало известно, что коронацию отца посетит только принц Гарри, тогда как Маркл останется в Калифорнии с детьми.