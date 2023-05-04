Король говорит… и танцует. Что объединяло Чарльза III и Украину на протяжении десятилетий и как он поддержал украинцев на фоне вторжения РФ

Королевская чета в Ливерпуле на церемонии засвидетельствования побратимства между местной центральной библиотекой и Одесской областной универсальной библиотекой имени М. Грушевского, апрель 2023 (Фото:Jon Super/Pool через REUTERS)

Британский монарх Чарльз III, за коронацией которого 6 мая будет наблюдать мир, был хорошо знаком с Украиной еще задолго до того, как начал с необычной для короля активностью поддерживать сопротивление украинцев в полномасштабной войне против России.

Более 40 лет назад тогда еще принц Чарльз пробовал станцевать украинский гопак, а в середине 1990-х посетил Киев и Крым, пообещав привезти на полуостров своих сыновей.

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Накануне коронации Чарльза III NV вспоминает о самых главных моментах, которые связали его с Украиной.

Чарльз и Украина: «свидание» до начала полномасштабного вторжения

Гопак в начале 80-х

В феврале 1981 года, вскоре после помолвки с Дианой, принц Чарльз побывал в английском городе Дерби, где впервые в жизни станцевал украинский гопак, о чем свидетельствует известное архивное фото.

Тогда в Дерби королевский наследник посещал диаспорные культурные центры нескольких стран, среди которых была и местная украинская община. Британского принца традиционно угощали хлебом-солью, для него также выступил местный фольклорный ансамбль Говерла. Участник коллектива Петр Купранец (на фото танцует справа от Чарльза) рассказал ТСН уже в 2022-м, что тогда танцовщики спонтанно предложили будущему монарху попробовать станцевать с ними. «Почему бы нет?» — откликнулся Чарльз, поразив украинцев готовностью приседать вместе с ними в танце. Именно так и было сделано знаменитое фото.

1981 год / Инфографика: Вахтанг Кипиани / Союз украинцев в Лондоне

Сейчас 63-летний Купранец — сын украинцев, который родился и вырос в Британии — рассказал, что тогда Чарльз оставил коллективу Говерла памятную запись на память. Петр Купранец, который в начале 1980-х был членом Союза украинской молодежи в Англии, рассказал, что ансамбль Говерла существует до сих пор, в свое время выступал также перед королевой Елизаветой II и ее мужем Филиппом, а после полномасштабного вторжения РФ своими выступлениями собирает донаты в пользу Украины.

Визит в Киев в 90-е

В 1996 году принц Чарльз, которому тогда было 47 лет, посетил Украину с трехдневным визитом, побывав в Киеве и в Крыму. В столице Украины старший сын Елизаветы II осмотрел Софию Киевскую и центральные улицы Киева, пообщался со студентами Национального университета Киево-Могилянская академия, жителями и работниками специализированного учреждения для пожилых людей, а также посетил Могилу неизвестного солдата у Мемориала вечной славы.

В Крыму наследник британского престола побывал в Севастополе, в татарском поселке, останавливался на горбачевской даче Заря в Форосе и посетил место болезненного поражения англичан в Крымской войне. Речь идет о т. н. атаке легкой бригады — катастрофической по последствиям атаке британской легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана на позиции российской армии во время Балаклавской битвы 25 октября 1854 года.

Принц Чарльз во время визита в Украину (в частности в Крым) в 1996 году / Фото: ТСН

Историю этого визита подробнее рассказал в 2022 году в интервью ТСН и KP.ua Сергей Комиссаренко, первый посол независимой Украины в Великобритании и известный украинский ученый-биохимик.

По словам Комиссаренко, визит Чарльза стал следствием попыток дипломата пригласить в Украину королеву Елизавету II. Украинскому послу удалось установить с ней доверительный контакт еще в 1992 году, когда королева проводила традиционный ежегодный большой дипломатический прием через короткое время после трагического для нее события — пожара в Виндзорском дворце, когда сгорела наиболее старинная и символическая его часть, часовня Святого Георгия. Когда вскоре после этого Елизавета II в соответствии со своим графиком встречалась с послами 162 стран, уделяя каждому несколько секунд формальных поздравлений, Комиссаренко необычно воспользовался этой возможностью. Он сказал королеве, что народ Украины «с большой грустью» встретил новость о пожаре. Когда же Елизавета поинтересовалась, почему именно, посол ответил, что Украина тоже имеет очень давнюю историю и потеряла немало из своего исторического наследия, поэтому понимает беду британцев. А дальше Комиссаренко экспромтом заявил, что Украина готова бесплатно принять участие в реставрации дворца. «У нас очень замечательные мастера и по дереву, и по камню. Они могут работать под руководством ваших реставраторов», — предложил посол.

И хотя тогда Британия не стала привлекать помощь Украины, королева запомнила этот разговор и предложение Киева. Она вспомнила о нем через несколько месяцев в разговоре с президентом Украины Леонидом Кравчуком, когда тот был в Лондоне, а с Комиссаренко с тех пор виделась как минимум дважды в год на разных событиях. Когда же в 1995 году посол на одном из дипломатических приемов передал королеве приглашение МИД посетить Украину, Елизавета поблагодарила, однако отказала, напомнив, что ее визиты расписаны на 5−6 лет вперед. Однако она пообещала передать это приглашение сыну — именно так Чарльз в 1996 году приехал в Украину.

В репортаже ниже — рассказ не только о гопаке, но и о визите Чарльза в Украину в 1996 году.

Сергей Комиссаренко рассказал также несколько малоизвестных деталей визита. Так, тогдашний мэр Киева Александр Омельченко пытался показать наследнику британского престола не только исторические памятники Киева, но и новостройки столицы. Однако Чарльз их не оценил, улыбается Комиссаренко, хотя оставил впечатление при себе и лишь обменялся выразительным взглядом с украинским послом.

А вот в Крыму принц многих удивил, признает бывший дипломат. «Он сразу захотел поехать и посмотреть татарский поселок и попросил, чтобы его никто не сопровождал, кроме его личного секретаря», — рассказывает Комиссаренко. Когда же во время поездки в Крым принц Чарльз осматривал место исторической для всех британцев битвы Крымской войны, то сказал, что обязательно должен привезти своих сыновей и показать им это место.

Путин = Гитлер: резкое заявление в 2014 году

Уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе принц Чарльз не оставил сомнений в том, что хорошо видит истинные причины российской агрессии. Когда в мае 2014 года он находился с визитом в Канаде, то сравнил действия российского диктатора Владимира Путина с захватнической политикой Адольфа Гитлера.

Правда, наследник британского престола озвучил такое мнение в частном разговоре, а сообщил об этом таблоид Daily Mail.

Комментируя в частном разговоре вторжение России в Крым и на Донбасс, принц Уэльский отметил: «И теперь Путин делает почти то же самое, что делал Гитлер».

Мэриэнн Фергюсон, которая потеряла во время Холокоста родственников и сопровождала Чарльза во время экскурсии по Канадскому музею иммиграции в Галифаксе, подтвердила ВВС, что принц действительно сказал ей такую фразу.

«Он спросил, когда я приехала в Канаду. Я сказала, что в 1939 году. Он бросил фразу, что теперь Путин делает некоторые вещи, которые раньше делал Гитлер. Я согласилась с принцем: вы видите, как он захватывает страны так же, как это делал Гитлер. Принц особо и не говорил ничего о самой России», — рассказала госпожа Фергюсон корреспонденту ВВС.

В пресс-службе принца Чарльза тогда заявили, что они не комментируют частный разговор принца.

Король говорит: поддержка Украины после февральского вторжения РФ в 2022 году

За 14 месяцев полномасштабного вторжения России Чарльз сменил титул принца на статус короля Великобритании после смерти его матери в сентябре 2022 года. Однако в обеих ролях он был и остается самым активным сторонником Украины среди членов британской королевской семьи. Более того, новый король демонстрирует свою позицию гораздо более публично и открыто, чем это позволяла сделать себе Елизавета II. Вот лишь несколько примеров за последний год.

Встреча с Зеленским

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, чтобы начать именно отсюда европейское путешествие по трем странам — свой второй зарубежный выезд за время вторжения после поездки в США.

Чарльз III, на данный момент уже король Британии, нашел время для встречи с украинским президентом в единственный день его пребывания в Лондоне. Британский монарх заявил Зеленскому, что он рад приветствовать его в Букингемском дворце, и поделился своими переживаниями об Украине и ее лидере.

«Мы все так долго переживали за вас и думали о вашей стране, я не могу даже сказать вам, насколько», — заявил король президенту Украины.

Чарльз III также выразил радость по поводу того, что британское правительство и парламент с первых дней российского нашествия существенно поддерживают Украину.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что для него честь быть первым главой государства, которого приняли в Букингемском дворце. «Для меня честь — быть первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. Благодарен Его Величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, которые нашли убежище от войны в Великобритании», — подчеркнул украинский президент.

Эта встреча стала знаковым проявлением поддержки Украины, которую демонстрирует королевская семья Британии.

Прямое заявление в поддержку Украины в годовщину вторжения

24 февраля 2023 года, ровно через год после начала полномасштабного вторжения России в Украину, новый британский король обнародовал необычно резкое и откровенное как для монарха заявление в поддержку Украины.

В нем Чарльз назвал действия России неспровоцированным полномасштабным нападением и отметил, что за год большой войны украинцы продемонстрировали действительно удивительное мужество и стойкость перед лицом такой человеческой трагедии.

«Мир с ужасом наблюдал за всеми ненужными страданиями, причиненными украинцам, многих из которых я имел большое удовольствие встретить здесь, в Соединенном Королевстве, и на самом деле по всему миру, от Румынии до Канады», — подчеркнул король. Он также сделал акцент на своей встрече с Владимиром Зеленским в Букингемском дворце, во время которой выразил свою личную поддержку народу Украины.

«Вдохновляет то, что Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь в это трудное время, — подчеркнул Чарльз III. — Поэтому я могу только надеяться, что поток солидарности со всего мира принесет не только практическую помощь, но и силу от осознания нашего единства».

Мировые СМИ обратили внимание, что это послание Чарльза было значительно более прямым и четче выражало поддержку Украины, чем заявление его матери в августе 2022 года.

Тогда по случаю Дня Независимости Украины королева поздравила Зеленского, выразив надежду на лучшие времена в будущем и добавив, что ей очень приятно отправить президенту и народу Украины самые теплые поздравления.

«В этот год самых сложных вызовов я надеюсь, что сегодня [24 августа 2022] украинский народ — как в Украине, так и во всем мире — будет иметь возможность почтить свою культуру, историю и идентичность».

Историческая речь в Бундестаге

Свой первый зарубежный визит в статусе короля Великобритании Чарльз III совершил в Германии. 30 марта он выступил с 24-минутной речью в парламенте страны, в которой уделил особое внимание важности помощи Украине.

Британский король напомнил немецким депутатам и всему миру, что вторжение России в Украину причинило страдания огромному количеству невинных людей.

«Бедствие войны вернулось в Европу, — сказал он, обращаясь к парламентариям ФРГ. — Мир с ужасом смотрел на это, но мы не стояли в стороне. Даже испытывая отвращение к отвратительным сценам разрушения, мы смогли решиться на единство, встав на защиту Украины, мира и свободы».

Великобритания и Германия должны гордиться своей реакцией на события в Украине, убежден монарх.

«Германия и Соединенное Королевство продемонстрировали жизненно важное лидерство. Как два крупнейших европейских донора Украины, мы ответили решительно. Мы сделали то, что раньше могло показаться невероятным», — отметил Чарльз III, оценив решение Берлина предоставить большую военную поддержку Украине как чрезвычайно смелое, значимое и ценное.

Кроме того, после церемонии в Бундестаге король Чарльз в сопровождении федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера и мэра Берлина Франциски Гиффи посетил центр для беженцев от войны в бывшем берлинском аэропорту Тегель, где встретился с украинцами, которые нашли убежище в Германии.

Посещение украинских военных на учениях

В феврале 2023 года Чарльз III посетил полигон на юго-западе Англии, где британские военные и представители стран НАТО в то время проводили тренировки для украинских защитников.

Во время визита Его Величество сопровождал начальник Генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс. Король пообщался с военнослужащими из разных стран, которые объединили усилия с Великобританией для поддержки обучения украинских войск, а также имел возможность поговорить с некоторыми украинскими военными, которые принимали участие в базовой подготовке.

На обнародованных кадрах зафиксировано, как британский король с теплом расспрашивает украинского военного о том, из какой части Украины он родом и где живет его семья. А после благодарности военнослужащего ВСУ и его слов о том, что он представляет в Британии всю Украину, Чарльз III с восторгом отозвался: «Вы невероятные!»

Открытие сцены Евровидения

26 апреля 2023 года Чарльз III вместе с женой, королевой-консортом Камиллой, официально зажег огни арены Liverpool — главной сцены Евровидения-2023, которое от имени Украины в этом году проводит Великобритания. Чарльз и Камилла вместе нажали символическую красную кнопку, а их участие в церемонии стало новым знаком поддержки Украины.

Чарльз III пообщался с организаторами и ведущими нынешнего шоу. Среди них — глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, ведущая Евровидения-2023 от Украины.

Королевской чете провели экскурсию по концертному залу. Презентация сцены нынешнего шоу состоялась под музыкальную тему Евровидения-2023, автором которой стал украинский композитор Михаил Некрасов.

Фото: Reuters

Кроме того, во время визита в Ливерпуль для открытия сцены Евровидения королевская чета посетила центральную библиотеку города, чтобы официально засвидетельствовать ее побратимство с Одесской областной универсальной библиотекой имени М. Грушевского.

Чарльз III и его жена Камилла также встретились с участниками EuroFestival — двухнедельного культурного фестиваля, реализованного в сотрудничестве с украинцами.

Королевская чета в Ливерпуле на церемонии заверения побратимства между местной центральной библиотекой и Одесской областной универсальной библиотекой имени М. Грушевского, апрель 2023 / Фото: Jon Super/Pool via REUTERS

Международный песенный конкурс Евровидение 2023 состоится в Ливерпуле от имени Украины 9 и 11 мая (первый и второй полуфиналы) и 13 мая (гранд-финал). В конкурсе примут участие 37 стран. Украину будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steal. Группа выступит сразу в гранд-финале под номером 19.

Вместе с организаторами конкурса Европейским вещательным союзом и командой BBC подготовку шоу ведет украинская команда. Украинским режиссером шоу стал креативный директор Евровидения 2023 от Украины Герман Ненов. Одной из ведущих на сцене станет певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Ведущим за кулисами приглашен Тимур Мирошниченко.

Украинский композитор Дмитрий Шуров написал музыку для визиток, которые будут представлять всех 37 участников Евровидения 2023. А для видео, сопровождающих визитки, в Ливерпуле в вышиванки нарядили памятник культовой группы The Beatles — одно из самых популярных мест для селфи в Ливерпуле.