«Вырвали из контекста». Принц Гарри ответил на критику его слов об убийстве талибов в Афганистане

Принц Гарри заявил, что его слова об убийстве 25 боевиков движения Талибан во время службы в Афганистане вырвали из контекста.

В интервью американскому ведущему Стивену Кольберу герцог Сассекский сказал, что фрагменты его книги вырвали из контекста: «Без сомнения, самая опасная ложь, которую они распространили, в том, что я каким-то образом хвастался количеством людей, которых убил в Афганистане… Если бы я услышал, как кто-то хвастается подобными вещами, я бы разозлился. Но это ложь».



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По словам принца Гарри, его слова не были опасны, но их трактование сейчас представляет опасность для его семьи. Он сказал, что почти два десятилетия проработал с ветеранами и хотел честно рассказать о своем опыте на службе, чтобы они тоже могли поделиться своим опытом «безо всякого стыда».



«Делясь этой подробностью, я хотел попытаться уменьшить количество самоубийств [среди ветеранов]», — добавил принц.

Он сказал, что последние несколько дней были для него тяжелыми, поскольку он не мог ничего сделать с утечками в британской прессе и «вырыванием из контекста» части его воспоминаний.

В фрагменте испанского перевода книги мемуаров принца Гарри Запасной (Spare), который опубликовало издание Times, он вспоминает о службе в Афганистане в 2012—2013 годах, когда он был вторым пилотом боевого вертолета Apache. По его словам, в то время установить точное количество убитых можно было благодаря записи каждой миссии Apache.

"…Мне казалось важным не бояться этого числа. Итак, мое число — 25. Я не испытываю от него удовлетворения, но оно и не смущает меня… В пылу и неразберихе боя я не думал об этих 25 как о людях. Это были шахматные фигуры, сметенные с доски. Плохих людей уничтожали до того, как они успевали убить хороших", — говорит принц Гарри в книге.

Ряд британских ветеранов раскритиковали его заявление. Оно также привлекло внимание высокопоставленного члена правительства Афганистана.