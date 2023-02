«Свиньи могут летать». Сергей Кислица резко ответил путинисту Роджеру Уотерсу во время заседания Совбеза ООН

В среду, 8 февраля, в Нью-Йорке состоялось очередное заседание Совбеза ООН, на котором выступил по приглашению России сторонник Путина бывший участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Российская делегация пригласила к участию в Совете Безопасности ООН музыканта Роджера Уотерса, поддерживающего вооруженную агрессию России против Украины. 79-летний музыкант обратился к Совбез и призвал к срочному прекращению огня в Украине, заявив, что представляет мнение «приблизительно 4 млрд братьев и сестер».

В ответ в своем выступлении украинский посол в ООН Сергей Кислица назвал Роджера Уотерса «еще одним кирпичом в стене московской пропаганды», и напомнил, что сам же Уотерс считает Путина новым Гитлером. Ведь об этом он сам заявлял в одном из интервью.

«Когда я слышу, как российский посол говорит об очередной новопридуманной версии целей так называемой «спецвоенной операции», которая должна быть достигнута, я могу ему сказать только «свиньи могут лететь», — сказал Кислица, апеллируя к известной английской идиоме, которая используется для описания события, которое никогда не произойдет.

«Я удивлен, что сегодня он [Роджер Уотерс] не надул гигантский воздушный шар в форме свиньи в Палате безопасности, как на многих своих шоу в прошлом. Что это могло быть в этот раз, мистер Уотерс? Свиньи со свастиками и серпом и молотом, как на некоторых ваших выступлениях, осужденных за антисемитизм?

Или, должно быть, лицо Путина и Гитлера? В конце концов разве не господин Уотерс в сентябре прошлого года в одном из своих интервью назвал Владимира Путина «новым Гитлером»? Это действительно могло быть настоящим шоу для этого зала!", — отметил Кислица.

Сергей Кислица / Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Кислица заметил, что в феврале Уотерс выступит в Москве. И напомнил, как в 1979 году группа Pink Floyd написала песню Another Brick in the Wall, осудила вторжение СССР в Афганистан и была запрещена в Советском союзе.

«Иронично, если не лицемерно, что мистер Уотерс сейчас пытается отбелить очередное вторжение. Как грустно его бывшим поклонникам видеть, как он соглашается на роль только „кирпича в стене“, стене российской дезинформации и пропаганды», — сказал он.

И добавил, обращаясь к Уотерсу:

«Свиньи могут летать, мистер Уотерс! Не знаю, смогут ли с именем Гитлера и Путина на концерте в Москве. Даже со свастиками и серпом и молотом. А особенно, если в очередной раз надеть нацистскую длинную кожаную куртку».

Он завершил свое обращение цитатой из книги Орвелла Скотный двор.

«Помните место, где свиньи и люди пили вместе, они „переводили взгляд со свиньи на человека, и человек на свинью, и снова со свиньи на человека: но уже невозможно было сказать, кто какой“. Можете ли вы четко различить, что есть, когда смотрите на то, к чему сводит свою страну российский Гитлер?»

Кислица посоветовал Роджеру Уотерсу лучше играть на гитаре, а не давать советы Совбезу ООН.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

«Сегодня российская делегация привнесла немного попкультуры, но как насчет того, чтобы заказать что-то более классическое? Как насчет Лебединого озера на 17 февраля — полнометражного, четырехактного, трехчасового действа, которое россияне так привыкли проживать, когда умирает их очередной диктатор. Брежнев, Андропов, Черненко… И мы знаем имя следующего», — завершил выступление Кислица.

Известно, что 17 февраля россия созывает заседание Совета Безопасности ООН, который хочет приурочить годовщину подписания так называемого Второго Минского соглашения.