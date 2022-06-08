НВ рассказывает о фото Элизабет ( Ли) Миллер, военного корреспондента и бывшей модели журнала Vogue, на котором она принимает ванную в мюнхенских апартаментах Адольфа Гитлера 30 апреля 1945 года.

«Я как раз поселилась в частной квартире Гитлера, когда в полночь первого мая объявили о его смерти, — писала весной 1945 года Ли Миллер редактору Vouge Одри Винтерс. — Да, наконец-то он мертв. Все эти годы он оставался злым монстром-машиной, когда я посещала места, связанные с ним, разговаривала с людьми, которые его знали, слушала сплетни на задней лестнице, ела и спала в его доме. Он стал менее мифическим и поэтому более ужасающим, ведь здесь были хотя бы маленькие доказательства того, что он имел кое-какие почти человеческие привычки. Как обезьяна, которая карикатурными жестами смущает и заставляет краснеть».

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Элизабет (Ли) Миллер принимает ванну в апартаментах Адольфа Гитлера. Принцрегентплатц, 27, Мюнхен, Германия, 30 апреля 1945 года. / Фото: Дейв Шерман / Lee Miller Archives England

Миллер прибыла в Мюнхен вместе с 45-й пехотной дивизией войск США. Весь день до этого она провела в освобожденном неподалеку от города концлагере Дахау. С товарищем по объективу Дейвом Шерманом они наугад зашли в первый пригодный для жилья дом. Уже в квартире журналисты поняли, что ее бывший хозяин — нацистский фюрер.

Грязь Дахау еще на ее армейских сапогах возле ванны. Портрет владельца квартиры фотограф поставил для выразительности кадра. А вот фигурка Венеры — из аутентичного антуража комнаты.

Кто бы мог подумать до войны, что Ли Миллер сможет не мыться неделями, шагая с солдатами или трясясь в грузовиках по разбитым дорогам Европы?

Да, это была та самая Ли Миллер, которая 19-летней чуть не погибла под колесами машин на людной улице нью-йоркского Мангеттена. Она как-то в задумчивости сошла с тротуара на встречную проезжую полосу, и едва не из-под машины ее выхватил случайный прохожий. Им оказался Конде Наст — издатель журналов The New Yorker, Vanity Fair и легендарного Vogue.

Скандальная реклама, из-за которой прекратилась модельная карьера Ли Миллер. / Фото: Delineator magazine

В испуганном лице спасенной Наст разглядел потенциальную модель. А вскоре тогдашний главный редактор Vogue Эдна Вулман Чейз, неизменно руководившая изданием 38 лет, определила: так должна выглядеть современная девушка. Уже в марте 1927 года, незадолго до своего 20-летия, Миллер была на обложке журнала.

Модельную карьеру Ли оборвал также случай. Вернее, эксперимент. Фотограф Эдвард Стейхен сделал несколько снимков Миллера и без ее ведома продал их компании Cotex . Вскоре успешная модель Vogue появилась в рекламе производителя гигиенических тампонов. Не важно, что там Ли в полуоборота и ее не все узнавали. Однако в тогдашнем американском обществе сам факт такой рекламы воспринимался на грани приличия. А тем более первое появление реальной женщины рядом с упаковкой таких изделий. О дальнейшем появлении Миллер в модных изданиях не могло быть и речи. Но она не пала духом.

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