«Покойся с миром». Внучка легендарной Альбины Дерюгиной, Ирина Блохина, показала, где похоронили бабушку

В Киеве похоронили легенду мировой художественной гимнастики и заслуженного тренера Альбину Дерюгину. Ее внучка показала ее могилу.

В субботу, 1 апреля, в Киеве попрощались с легендарной Альбиной Дерюгиной, считающейся основоположницей художественной гимнастики в Украине. Она воспитала многих спортсменов, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы.

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Снимками с прощания и места захоронения Альбины Дерюгиной в своем Instagram поделилась ее дочь и тренер Ирина Дерюгина. Она рассказала, что попрощаться с легендой художественной гимнастики в Киев приехал президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

Церемония прощания с выдающимся тренером и гимнасткой состоялась в Национальной филармонии Украины. Снимками также поделилась Марина Кинах.

«Упокоилась с миром мать художественной гимнастики. Сегодня был самый трудный день… Я люблю тебя, бабушка, навсегда! Ты навсегда в наших сердцах! Я благодарна всем, кто приехал в Украину издалека во время войны, чтобы почтить память Альбины Дерюгиной», — подписала фото с могилы бабушки ее внучка Ирина Блохина.

Альбина Дерюгина скончалась в среду, 29 марта, на 92-м году жизни.