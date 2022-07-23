«Благодарны за возможность помочь Украине». Группа Imagine Dragons стала амбассадором платформы United24

23 июля, 04:05
Instagram.com/imaginedragons (Фото:nstagram.com/imaginedragons)

Instagram.com/imaginedragons (Фото:nstagram.com/imaginedragons)

Члены популярной американской рок-группы Imagine Dragons присоединились к поддержке фандрейзинговой платформы United24.

Об этом сообщила пресс-служба группы и президент Украины Владимир Зеленский по итогам их разговора.

«Легендарные Imagine Dragons стали послами платформы United24. Группа будет продвигать направление медицинской помощи. И сначала они поддержат сбор на скорые, который начала первая леди Украины», — отметил Зеленский.

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Члены группы заявили, что «имели честь пообщаться с президентом Зеленским относительно войны, которая продолжается в Украине».

«Мы были чрезвычайно тронуты. Мы благодарны за возможность быть амбассадором для United24 и президента Зеленского, чтобы сосредоточиться на распространении информации и сборе средств на медицинскую помощь прекрасному народу Украины», — говорится в заявлении.

В следующем сообщении группа призвала поклонников присоединиться к сбору средств на кареты скорой помощи, который инициировала жена президента Елена Зеленская.

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В начале мая Владимир Зеленский заявил о создании онлайн-платформы для сбора средств для помощи украинским защитникам, пострадавшим от войны и восстановления государства.

United24 — инициатива Президента Украины Владимира Зеленского. Задача фандрейзинговой платформы — стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Imagine Dragons Война России против Украины

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