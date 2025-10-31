В четверг, 30 октября, в Белом доме прошла традиционная вечеринка по случаю Хэллоуина, на которой президент США и первая леди угощали детей лакомствами.

В Белом доме состоялась 67-я детская вечеринка по случаю Хэллоуина. Накануне вечеринки Белый дом щедро украсили тыквами, цветами и осенним декором. Детская вечеринка началась с того, что президент и первая леди появились на Южной лужайке под оркестровую версию хита Майкла Джексона Thriller.

Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Десятки детей в костюмах, в том числе дети членов администрации Трампа, сотрудников Белого дома, военнослужащих посетили ежегодный праздник. Они по очереди подходили, чтобы получить угощение из рук президента Дональда Трампа и первой леди — большую шоколадку и коробку конфет.

Дети и их родители традиционно проявили изобретательность в выборе костюмов. Перед президентской четой прошли Человек-паук, Капитан Америка, Гарри Поттер, динозавры, балерины, ведьмы, тыковки, индейки, скелеты, принцессы, лепреконы, близняшки Грейди из фильма Стэнли Кубрика Сияние, малыши в коляске McDonald’s Drive Through и другие.

Но больше всего внимание Дональда Трампа и Мелании Трамп привлекло троица детей — двое из них были выглядели мини-компиями президента и первой леди. Мальчик был одет в синий костюм и красную кепку с надписью USA, а девочка — в элегантном платье, которое напоминало платья, которые носит Мелания Трамп. Их сопровождал мальчик в черном костюме с надписью Security (охрана — nv.ua). Дети заставили всех улыбнуться.

Также в Сети заметили, что Дональд Трамп в этом году повторил свою выходку 2019 года — он положил шоколадку мальчику в костюме робота на голову.

За несколько часов до этой вечеринки Дональд Трамп вернулся из своей шестидневной поездки в Азию, во время которой он посетил Малайзию, Японию, Южную Корею и встретился с президентом Китая Си Дзинь Пином.

Напомним, на Хэллоуин 2023 года маленький сын тогдашнего госсекретаря США Энтони Блинкена пришел на Хэллоуин в Белом доме в костюме Зеленского, дочь — в голубом платье с желтым платком-галстуком.