Харви Вайнштейн получил еще 16 лет тюрьмы за изнасилование

Харви Вайнштейш в суде в октябре 2022 года (Фото:Etienne Laurent/Pool via REUTERS/File Photo)

Суд в Лос-Анджелесе приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего 23-летний срок, еще к 16 годам тюремного заключения.

Как сообщает The Guardian, присяжные признали Вайнштейна виновным по трем пунктам обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии над европейской моделью и актрисой в 2013 году. Она давала показания анонимно.

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Присяжные оправдали Вайнштейна по обвинениям в нападении на другую женщину и не смогли вынести вердикт по обвинениям, выдвинутым двумя другими женщинами, среди которых актриса и кинопродюсер Дженнифер Сибел Ньюсом.

С октября 2017 года более 90 женщин обвинили 70-летнего Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В их числе оказались и знаменитые актрисы, включая Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелину Джоли и Уму Турман.

Харви Вайнштейн был осужден в Нью-Йорке в феврале 2020 года за принуждение к оральному сексу ассистентки по производству теле- и кинофильмов Мими Хейли в 2006 году и изнасилование начинающей актрисы в 2013 году. В июле 2021 года его экстрадировали в Лос-Анджелес.