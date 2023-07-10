Пропустила из-за успеха на Уимблдоне. Гарри Стайлс подарил билет на свой концерт украинской теннисистке Элине Свитолиной

10 июля, 16:52
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Гарри Стайлс подарил билеты Элине Свитолиной (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)

Гарри Стайлс подарил билеты Элине Свитолиной (Фото:REUTERS/Тоби Мелвилл)

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал легендарного теннисного турнира Уимблдон, который сейчас проходит в Лондоне.

Гарри Стайлс подарил Элине Свитолиной билеты на его концерт, после того как выход в четвертьфинал в Уимблдоне помешал ей посетить его концерт в Вене, на который она заблаговременно приобрела билеты, пишет DailyMail.

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Элина Свитолина (Фото: REUTERS/Toby Melville)
Элина Свитолина / Фото: REUTERS/Toby Melville

После пятничной игры, в которой украинка победила американку Софию Кенин, она поделилась, что ей придется пропустить концерт британской поп-звезды в Вене. Она предложила билеты своим поклонникам.

Сообщением Свитолиной о том, что она собиралась посетить концерт своего любимого исполнителя Гарри Стайлса в Вене, однако Уимблдон изменил планы, поделился официальный аккаунт Уимблдона в Instagram с подписью: «В чем-то выигрываешь, а в чем-то проигрываешь». Билеты Свитолина подарила своей фанатке и ее маленькому сыну.

Гарри Стайлс прочитал это сообщение и промментировал его, предложив Свитолиной билеты на любое его шоу: «Поздравляю! У нас четыре шоу. Приглашаю на любое из них. Успехов в турнире!».

В воскресенье, 9 июля, в четвертьфинале Уимблдона Элина Свитолина победила белорусскую теннисистку Викторию Азаренко. После матча украинская теннисистка принципиально не пожала руку белоруске.

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Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Уимблдон Элина Свитолина Гарри Стайлз Гарри Стайлс

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