«Направьте свой пыл на Россию». О резонансной фотосессии Зеленских в Vogue спорят даже в США: колумнист WP эмоционально ответил критикам

Нашумевшая фотосессия Елены и Владимира Зеленских для журнала Vogue, которую провела в Киеве знаменитый фотограф Энни Лейбовиц, стала предметом споров не только в Украине, но и за океаном.

Как свидетельствует колонка, обнародованная журналистом The Washington Post, в США нашлись критики, обвинившие Зеленского в «несерьезности» во время войны из-за фотосессии в Vogue.

Колумнист WP Сонни Банч ответил на подобные упреки эмоциональным и саркастичным текстом, уличив саму американскую общественность в легкомысленном и поверхностном восприятии таких тяжелых тем, как война в Украине.

НВ публикует полный перевод его колонки под названием Зеленские в Vogue: с их стороны это умно, а не глупо (The Zelenskys are in Vogue. That makes them smart, not silly).

Трудно представить более дурацкую причину отказаться от поддержки Украины, чем тот факт, что ее отчаянный лидер Владимир Зеленский стал героем фоторепортажа Энни Лейбовиц для Vogue.



И все же интернет есть интернет — произошло именно это. Судя по всему, тот факт, что Зеленский уделил время фотосессии в разгар сопротивления жестоким попыткам России расчленить его страну и уничтожить ее народ, может быть аргументом в пользу сворачивания американской поддержки военных усилий Украины.

Предполагаемая «несерьезность» Зеленского — который опроверг предсказания о том, что он сбежит, едва ворвутся российские танки — до сих пор была скрытой стороной аргументов, выдвигаемых дружественными России аппаратчиками.

Мол, как мы должны относиться к этому парню серьезно, когда он делает фотосессии с Беном Стиллером? Как он может возглавлять свою страну, если выступает на церемонии вручения Грэмми? Почему мировые лидеры устраивают с ним фотосессии, в то время как есть более насущные проблемы, такие как инфляция в их собственных странах или рост цен на энергоносители?

Отбросьте абсолютно безумную идею о том, что мировой лидер якобы не может встречаться со знаменитостями в разгар глобального кризиса — подобное мнение, со всей вероятностью, оспорили бы призраки Уинстона Черчилля и Франклина Делано Рузвельта. Давайте будем реалистами: Зеленский встречается с западными звездами и появляется в журналах, посвященных знаменитостям, потому что это единственный способ удерживать кризис в его стране в центре внимания американской общественности.

А все потому, что если американской публике представить некую историю без привязки к знаменитости, инфлюенсеру или известной модели, то общественность, скорее всего, перестанет обращать внимание на эту тему.

Мы обладаем на редкость плохой способностью концентрировать внимание. Новости из Украины кажутся немного утратившими новизну. Сюжет слишком затянулся. Второй акт бы урезать, ну правда: разве можно ожидать, что нас будет волновать очередное зверство россиян, не так ли? Похоже, какое-то время все топчется на месте. Что это, сериал Netflix? Слишком раздут, нужно сократить.

Такова холодная, просчитанная правда. Без поддержки Запада Украина падет; ее ждет передел границ по прихоти российского тирана; а ее народу предстоит испытать ужасы, которых они не видели со времен Голодомора, когда Советский Союз осуществил кампанию целенаправленного голода в Украине.

Обвинение Зеленского в «несерьезности» — это всего-навсего проекция самого американского народа: если кого и следует считать несерьезным, так это нас. То, что он пользуется нашей несерьезностью — это не удар по нему, а напоминание о том, что Зеленский понимает силу публичного имиджа в современной войне.

Ничуть не менее оскорбительны российские марионетки, которые просто ненавидят украинскую независимость и надеются увидеть, как страну разорвут на части, чтобы продемонстрировать, что с русским медведем нельзя шутить. Их отвратительные мнения ожидаемы.

Еще большее беспокойство вызывают те — особенно из консервативного правого крыла — кто хотя бы номинально поддерживал Украину (или, по крайней мере, не выступал активно против отправки американской помощи осажденной нации и ее народу). Но теперь их настолько отторгает тот факт, что Зеленский появился в Vogue — известном местообитании либеральных знаменитостей, — что это даже заставляет их пересмотреть всю затею [идею поддерживать Украину].

Если ваша поддержка западной демократии настолько немощна, что способна рухнуть в тот момент, когда один из лидеров этой демократии становится перед объективом фотоаппарата Hasselblad в руках Лейбовиц, то действительно не имеет значения, что происходит в Украине: Запад уже проиграл.

Вместо того, чтобы злиться на политика в отчаянной ситуации, пытающегося спасти свою страну от разрушения, возможно, вы могли бы перенаправить свой пыл на страну, которая превращает украинские города в руины и насильственно переселяет ее население во все уголки бескрайней российской земли.

В этом конфликте есть злодеи. Но Владимира Зеленского среди них нет.

