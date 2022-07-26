Энни Лейбовиц во время своего визита в Киев встретилась с украинскими фотографами

26 июля, 22:26
Энни Лейбовиц в Украине (Фото:Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia / Facebook)

Энни Лейбовиц в Украине (Фото:Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia / Facebook)

В компании Укрзализныця рассказали подробности визита в Украину легендарной американской фотографа Энни Лейбовиц.

Как сообщает пресс-служба УЗ во вторник, 26 июля, Лейбовиц встретилась с киевскими фотографами и посетила фотовыставку Рятуючи майбутнє, а в конце визита ей подарили репродукцию работы, которая произвела на фотографа наибольшее впечатление.

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«Недавно мы привезли в Киев легенду фотографии Энни Лейбовиц. Она делала фото Джона Леннона, Мика Джаггера, Деми Мур, Майкла Джексона, Джорджа Буша, королевы Елизаветы и бесчисленного количества других выдающихся личностей эпохи, а теперь в объективе ее камеры оказалась супруга президента Украины Елена Зеленская. Энни Лейбовиц призналась, что для нее эта съемка историческая, ведь она увидела уставших, но по-настоящему сильных и несокрушимых людей среди охваченной войной страны», — рассказали в Укрзализныце.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid036j6LMyPyQcAKXfEH4PtLqWSpeHayAcLq6LUStjiUwYwsT4vcEskhnLat5rTW1K3El

Первая леди Украины Елена Зеленская в объективе Энни Лейбовиц появилась на обложке диджитал-версии американского Vogue. Супруга президента рассказала изданию о своей жизни и работе после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Укрзализныця Энни Лейбовиц Фотограф Фотография Елена Зеленская Война России против Украины

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