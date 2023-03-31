В гостях у княжеской семьи. Элина Свитолина вместе с мужем посетила знаменитый Бал роз в Монако
Элина Свитолина и Гаэль Монфис на Балу роз в Монако (Фото:Daniel Cole/Pool via REUTERS)
Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом посетила знаменитый Бал роз, который ежегодно устраивает княжеская семья Монако.
Бал роз — одно из важнейших светских мероприятий Монако. Его основала княгиня Грейс Келли в 1954 году. Он традиционно проходит в марте и собирает представителей высшего общества Монако. В этом году светский раут состоялся в 67-ой раз, а его темой стал Болливуд. Ее предложила принцесса Ганноверская.
На балу традиционно присутствовали члены княжеской семьи Монако — князь Альбер, его сестра княгиня Каролина Ганноверская, ее дочь Шарлотта Казираги, Беатриче Борромео, жена сына княгини Каролины, Пьера Казираги и другие.
Почетными гостями светского приема стали также украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис. Теннисистка рассказала в Instagram, что для вечера она выбрала платье Giorgio Armani.