В гостях у княжеской семьи. Элина Свитолина вместе с мужем посетила знаменитый Бал роз в Монако

Элина Свитолина и Гаэль Монфис на Балу роз в Монако (Фото:Daniel Cole/Pool via REUTERS)

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом посетила знаменитый Бал роз, который ежегодно устраивает княжеская семья Монако.

Бал роз — одно из важнейших светских мероприятий Монако. Его основала княгиня Грейс Келли в 1954 году. Он традиционно проходит в марте и собирает представителей высшего общества Монако. В этом году светский раут состоялся в 67-ой раз, а его темой стал Болливуд. Ее предложила принцесса Ганноверская.

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На балу традиционно присутствовали члены княжеской семьи Монако — князь Альбер, его сестра княгиня Каролина Ганноверская, ее дочь Шарлотта Казираги, Беатриче Борромео, жена сына княгини Каролины, Пьера Казираги и другие.

Почетными гостями светского приема стали также украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис. Теннисистка рассказала в Instagram, что для вечера она выбрала платье Giorgio Armani.

Стефан Берн, Жулейка Пенниман, Кристиан Лубутен, князь Альбер, княгиня Каролина Ганноверская и Мика / Фото: Daniel Cole/Pool via REUTERS

Шарлотта Казираги, Андреа Казираги, Татьяна Санто Доминго, принцесса Александра Ганноверская, Бен Сильвестр Страутман, Пьер Казираги и Беатриче Борромео / Фото: Daniel Cole/Pool via REUTERS