Отсутствие корректуры или старый курсив. Елене Зеленской прислали приглашение на коронацию Чарльза ІІІ с ошибкой

6 мая состоялась коронация Чарльза III и его супруги Камиллы. На торжественное событие была приглашена первая леди Украины Елена Зеленская. Однако ей пришло приглашение с ошибкой.

Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Twitter фото приглашения на коронацию и выразила благодарность за то, что ей оказали честь стать частью этого праздника.

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«Приглашение, которое запомнится навсегда. Имела честь присутствовать на коронации Их Величества Короля Карла III и Королевы Камиллы и пожелать им успешного правления и процветания. Была рада услышать слова поддержки Украине от гостей церемонии», — написала Зеленская.

Но пользователи сети заметили в открытке ошибку в слове Украина. В приглашении дважды написали «первая леди Украины» с ошибкой в названии страны. В тексте написали Ukaine, потеряв букву r.

Впрочем, некоторые комментаторы отметили, что это не потенциальная ошибка, а старый английский курсив — сверху есть две петли, означающие обозначение букв k и r. Однако точно неизвестно, авторы приглашения решили использовать старый курсив, или просто пропустили орфографическую ошибку.

