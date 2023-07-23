«Всю неделю враг беспощадно обстреливает город». Елена Зеленская прокомментировала самую мощную ракетную атаку по центру Одессы

Первая леди Украины Елена Зеленская отреагировала на мощнейшую ракетную атаку страны-террористки России на Одессу и на своей странице в Twitter показала фото с места происшествия.

В результате террористической атаки был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Враг нанес удар, применив пять видов ракет. По меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие, в городе серьезные разрушения.

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«Центр Одессы внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всю неделю враг беспощадно обстреливает город, разрушая исторические здания и жизнь людей. Из-за ночной атаки 19 жителей ранены, среди них дети, 1 человек погиб. Мои соболезнования близким. Вся Украина сейчас мыслями с Одессой.», — отметила Елена Зеленская.