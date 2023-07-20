«Убивают очевидцев и мирных жителей». Американский актер Джордж Клуни призвал мировое сообщество ликвидировать ЧВК Вагнер

Актер Джордж Клуни вместе с правозащитником Джоном Прендергастом опубликовали колонку в The Economist Как запад может убить вирус Вагнера, призвав мировое сообщество ликвидировать российскую ЧВК.

В статье для журнала The Economist Клуни и Предергаст назвали действия «вагнеровцев» террористическими, ведь они жестоко расправляются со свидетелями своих преступлений. Они обратили внимание на действия ЧВК Вагнер в Центральноафриканской Республике (ЦАР), отметив, что в этой стране деятельность группы Вагнера можно увидеть в наиболее полной мере.

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«В ЦАР Вагнер создал пособие по захвату правительства, используя до безобразия простую сделку: защита режима в обмен на концессии по добыче полезных ископаемых».

Авторы колонки отметили, что группа Вагнера использовала террор, чтобы приватизировать и истощить минеральные богатства страны, а их присутствие углубило последовательные гуманитарные кризисы в стране.

«Стратегия Вагнера заключалась в том, чтобы „не оставлять следов“, убивая очевидцев и расправляясь с мирными жителями, в том числе женщинами и детьми. Сотрудники фонда The Sentry опросили солдат и ополченцев, которые находились в подчинении Вагнера — они рассказали, что их учили пытать: отрезать руки и ноги, вырывать ногти, душить и сжигать людей заживо», — приводят Клуни и Прендергаст факты о деятельности группы Вагнера в ЦАР.

Они отметили, что эта стратегия служит интересам России и способствует расширению ее глобального влияния на дешевые деньги.

«Этот подход одновременно создает разнообразный набор дойных коров черного рынка в то время, когда связанные с Украиной санкции ограничивают доступ России к валютным и мировым рынкам. И Вагнер служит главной стратегической цели России: подрыв демократии в Африке».

Клуни и Прендергаст также отметили, что после июньских событий в Москве, связанных с мятежом Вагнера, эта ЧВК останется для России «экономически эффективным способом расширения своего влияния», независимо от того, «будет ли его название сохранено или изменено, будет ли оно объединено с одними или несколькими российскими частными военными компаниями или преобразовано в государственные учреждения». И сделали выводы, что «вирус Вагнера будет жить».

Актер, как сопрезидент Фонда Клуни за справедливость и как соучредитель фонда The Sentry, призвал Запад создать специальную коалицию, которая сможет привлечь группу к финансовой и юридической ответственности.

«Они должны создать специальную коалицию, направленную на демонтаж бизнес-империи группировки, опираясь на уроки аналогичных усилий, направленных против Исламского государства и Аль-Каиды. Ужесточение санкций в отношении сетей, связанных с ЦАР и другими африканскими странами, включая юристов и финансистов, которые их поддерживают, может повлиять на тех, кто рассматривает будущие союзы с Вагнером — или как там его преемник может называться — и затруднить самофинасирование этой системы».