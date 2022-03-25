«Не может убийца мирных жителей заниматься критикой Запада». Роулинг ответила Путину на его заявление об «отмене» России
Джоан Роулинг (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)
Британская писательница Джоан Роулинг ответила президенту России Владимиру Путину, который использовал ее в качестве примера для критики международного сообщества.
«Критикой западной культуры отмены, думаю, лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных жителей за их сопротивление, или сажающим в тюрьму и травящим ядом своих политических оппонентов», — написала Роулинг в своем Twitter.
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Ранее Путин во время своей речи решил рассказать о так называемой культуре отмены в западной культуре, жертвой которой Роулинг якобы стала из-за высказываний, которые некоторые активисты считали трансфобными.
Это уже не в первый раз, когда Путин пытался раскритиковать Запад, используя образ автора серии романов о Гарри Поттере.
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