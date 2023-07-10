В Виндзорском замке. Джо Байден встретился с королем Чарльзом

10 июля, 17:34
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Джо Байден и король Чарльз встретились в Виндзорском замке (Фото:Andrew Matthews/Pool via REUTERS)

Джо Байден и король Чарльз встретились в Виндзорском замке (Фото:Andrew Matthews/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке. В мае он пропустил коронацию Чарльза III, зато ее посетила его жена, первая леди США Джилл Байден.

Джо Байден и король Чарльз встретились в Виндорском замке. Президент США прибыл в Лондон накануне саммита НАТО, который состоится 11−12 июля в Вильнюсе. Темой встречи Джо Байдена и короля Чарльза стали климатические изменения и сохранение климата, пишет BBC.

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Chris Jackson/Pool via REUTERS
Фото: Chris Jackson/Pool via REUTERS
Chris Jackson/Pool via REUTERS
Фото: Chris Jackson/Pool via REUTERS
Sgt Donald C Todd/Handout via REUTERS
Фото: Sgt Donald C Todd/Handout via REUTERS
Sgt Donald C Todd/Handout via REUTERS
Фото: Sgt Donald C Todd/Handout via REUTERS

Валийские гвардейцы отдали честь американскому президенту, исполнив гимн США. Далее президент США и король прошли в замок для переговоров. Кроме короля Чарльза, на встрече присутствовали министр энергетической безопасности Великобритании Грант Шеппс, специальный посланник президента Байдена по климату Джон Керри, а также ведущие финансисты и филантропы.

Перед встречей с королем Чарльзом Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

REUTERS/Kevin Lamarque/Pool
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/Pool
Chris Jackson/Pool via REUTERS
Фото: Chris Jackson/Pool via REUTERS
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Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Джо Байден Король Чарльз ІІІ

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