На стадионе ФК Челси. Том Уокер, Melanie C и The Pretenders выступят с украинскими звездами на благотворительном матче Game4Ukraine

The Pretenders (Фото:Instagram thepretendershq)

5 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне состоится благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine. Там споют Джамала, Вакарчук и группа Бумбокс. К ним присоединятся известные во всем мире исполнители.

Вместе с украинскими звездами выступят певица Melanie C и шотландский музыкант Том Уокер, которому во время рождественского концерта Together at Christmas аккомпанировала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Видео дня

К звездным гостям присоединится рок-группа The Pretenders и споет свой хит I’ll Stand by You.

«Использовать каждую возможность не только напоминать миру о нашей борьбе, но и привлекать его к поддержке и помощи Украине крайне важно. Я благодарен инициаторам благотворительного матча, Андрею и Саше, за организацию, привлечение мировых спортсменов, артистов, музыкантов. Искренне рад принять участие в событии и приобщиться к сборам на восстановление лицея», — прокомментировал фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который также выступит на благотворительном матче.

Game4Ukraine объединит звезд футбола, музыкантов и актеров ради поддержки Украины. Его цель — собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Школу, где учились 415 детей, разрушила российская ракета.

«Уже почти полтора года я участвую в различных благотворительных мероприятиях и давно отмечала, что очень важно, чтобы помощь была направлена в разные сферы. Кроме ВСУ и медицины, нужно уделять внимание образованию. Для меня большая честь представлять украинскую сцену на легендарном стадионе футбольного клуба „Челси“. Надеюсь, что удастся собрать достаточно средств для восстановления школы, чтобы наши дети не имели никаких ограничений», — отметила певица Джамала.