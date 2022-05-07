Певица, ведущая и модель Даша Астафьева в интервью Петров live рассказала, что бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский оскандалился в центре, в котором она волонтерит.

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«Милевский остался в Киеве, но с ним произошло столкновение, он приходил и требовал суп. Один из наших волонтеров сказал: „Знаешь, у тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить?“. Эти деньги мы тратим на закупку продуктов. То есть он забрал у детей из Охматдета или у военных этих шесть порций и требует: „Выдайте мне суп!“. Я уже не сдержалась, вышла и говорю: „Я думаю, ты можешь найти время и пойти приготовить себе и своим друзьям суп, с которыми ты отдыхал ночью“. И он перестал ходить. Мне очень стыдно за таких людей, которые не могут помочь себе и своим друзьям. При том, что многие люди, которые не могут воевать, идут и защищают нас. Они, понимаешь. Там по перегару слышно, насколько человеку не до войны», — призналась Астафьева (на видео с 30:15).

Видео дня

На странице в Instagram Милевский отреагировал на рассказ Астафьевой. «Украина! Дашка-картошка, если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем историю реальнее. Платье — топ. 6 супов. „Вымогал“, это топчик», — написал Артем.

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