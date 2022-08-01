«Англия, вперед!». Борис Джонсон показал, как смотрел футбол со своими детьми
Борис Джонсон показал, как болел за сборную Англии по женскому футболу (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подал в отставку в начале июля, поделился трогательным фото со своими детьми.
В воскресенье, 31 июля, женская национальная сборная Англии по футболу обыграла немецкую сборную со счетом 2:1 в финале чемпионата Европы по футболу. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон смотрел игру вместе со своими маленькими детьми.
Он поделился трогательным фото в своем Twitter.
«Мы здесь в восторге от Львиц (неофициальное название женской сборной по футболу). Англия, вперед!», — подписал фото Борис Джонсон.
Вместе с Борисом Джонсоном футбол смотрели его двое младших детей, родившихся в браке с Кэрри Саймондс — сыном Вильфредом, который родился в апреле 2020 года, и дочерью Роми, родившейся в декабре 2021 года.
Напомним, 58-летний Борис Джонсон и 34-летняя Кэрри Саймондс поженились на секретной церемонии в мае 2021 года. Всего у Бориса Джонсона семь детей. Четверо детей родились в браке с журналисткой Мариной Уиллер, внебрачная дочь родилась в отношениях с искусствоведом Хелен Макинтайр, и двое в браке с Кэрри Саймондс.
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