«Англия, вперед!». Борис Джонсон показал, как смотрел футбол со своими детьми

Борис Джонсон показал, как болел за сборную Англии по женскому футболу (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подал в отставку в начале июля, поделился трогательным фото со своими детьми.

В воскресенье, 31 июля, женская национальная сборная Англии по футболу обыграла немецкую сборную со счетом 2:1 в финале чемпионата Европы по футболу. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон смотрел игру вместе со своими маленькими детьми.

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Он поделился трогательным фото в своем Twitter.

«Мы здесь в восторге от Львиц (неофициальное название женской сборной по футболу). Англия, вперед!», — подписал фото Борис Джонсон.

Вместе с Борисом Джонсоном футбол смотрели его двое младших детей, родившихся в браке с Кэрри Саймондс — сыном Вильфредом, который родился в апреле 2020 года, и дочерью Роми, родившейся в декабре 2021 года.

Фото: @Boris Johnson/Twitter

Напомним, 58-летний Борис Джонсон и 34-летняя Кэрри Саймондс поженились на секретной церемонии в мае 2021 года. Всего у Бориса Джонсона семь детей. Четверо детей родились в браке с журналисткой Мариной Уиллер, внебрачная дочь родилась в отношениях с искусствоведом Хелен Макинтайр, и двое в браке с Кэрри Саймондс.

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