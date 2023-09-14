Астор Пьяццолла forever

Национальный ансамбль солистов «КИЕВСКАЯ КАМЕРАТА»

Дирижер — Олег МАРИНЧЕНКО

Настоящим ценителям музыки «Гранд Астор «музыканты ансамбля предложат премьеру украинской версии Пьяццоллы «Времена года» для скрипки, фортепиано и оркестра Андрея Рахманина.



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Это произведение недавно сыграли в Германии, где оно произвело настоящий фурор. По высказываниям солиста ансамбля, виолончелиста и композитора Золтана Алмаши, «люди визжали, вставали со своих кресел и долго аплодировали». «Теперь я хочу сделать важное заявление, — добавляет Золтан, — у нас появились „Времена года“ — наши, украинские! Прекрасные, мастерские, компактные, изысканные!..»

В финале концерта прозвучит «Посвящение Пьяццолле» для скрипки, баяна и фортепиано с оркестром Владимира Зубицкого. Зубицкий — классик современной украинской музыки, который с 1995 года проживает и работает в Италии. Свое 70-летие маэстро отметит в Киеве. В этом концерте он предстанет традиционно в нескольких ипостасях своей творческой личности, которая уже привычно воспринимается в триединстве: композитор-дирижер-баянист.

На сцене в этот вечер гроздь солистов: Богдана Пивненко (скрипка), Татьяна Павличук-Тишкевич (фортепиано), Андрей Рахманин (скрипка), Кирилл Бондарь (скрипка), Артем Замков (виолончель), Назарий Стець (контрабас), Владимир Зубицкий (баян), Дмитрий Таванец (фортепиано).

Программа

І отделение

А. Пьяццолла

— Escualo, обработка А. Маринченко

— Adious Nonino, обработка для скрипки и струнных Е. Станковича

Солист — Кирилл БОНДАРЬ

— Series del Angel, обработка для скрипки, виолончели, контрабаса, фортепиано и струнного оркестра А. Маринченко

Солисты — Кирилл БОНДАРЬ (скрипка),

Артем ЗАМКОВ (виолончель), Назарий СТЕЦЬ (контрабас),

Дмитрий ТАВАНЕЦ (фортепиано)

II отделение

А. Пьяццолла

— Цикл концертов «Времена года в Буэнос-Айресе», обработка для скрипки, фортепиано и струнных А. Рахманина

Солисты — Андрей Рахманин (скрипка), Богдана Пивненко

Татьяна Павличук-Тишкевич (фортепиано)

В. Зубицкий

— «Посвящение Пьяццолле» для скрипки, баяна и фортепиано с оркестром

Солисты — Богдана ПИВНЕНКО (скрипка), Владимир ЗУБИЦКИЙ (баян), Дмитрий ТАВАНЕЦ (фортепиано)

Вступительное слово — Светлана КОРЕЦКАЯ

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