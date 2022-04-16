«Прошу вас». Марченко обратилась к Путину с просьбой освободить Медведчука

Жена задержанного лидера прокремлевской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа.

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В своем новом видеообращении она утверждает, что Медведчука якобы задержали по политическим мотивам. Она также сказала, что ее муж якобы дал согласие на обмен.

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«Владимир Владимирович (Путин — ред.), прошу вас о помощи. Вы прекрасно знаете, что судилище над Виктором (Медведчуком — ред.) не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную, открытую и принципиальную позицию», — заявила она.

Она также добавила, что не верит в правосудие над ее мужем, поэтому предлагает провести обмен — Медведчука на британских военных, которые, по ее словам, находятся в плену РФ и «ДНР».

Оксана Марченко покинула территорию Украины 18 февраля до начала вторжения России в Украину. По данным СМИ, автомобиль Марченко вместе с двумя мужчинами (предположительно охранниками) выехал в Беларусь через КПП в Черниговской области.

Виктора Медведчука сотрудники СБУ задержали 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ».

В пятницу, 14 апреля, Оксана Марченко дала в Москве пресс-конференцию, на которой заявила о пытках, которые, якобы, применяют к Виктору Медведчуку.

В субботу Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку — арест без возможности внесения залога.

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