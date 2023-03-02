«Я ее не узнаю». Анна Ризатдинова рассказала об отношениях с мамой из Крыма, которая поддерживает Путина

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала об отношениях с мамой, которая живет во временно оккупированном Крыму.

В интервью ЖВЛ она призналась, что они с мамой часто ссорились, обсуждая войну в Украине, которую развязала Россия. Ризатдинова сообщила, что ее мама стала жертвой кремлевской пропаганды.

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«Мама меня воспитала, она очень многое сделала на моем пути к Олимпиаде, но, к сожалению, я считаю, что эти 8 лет они просто зомбировали людей, в некоторых моментах я даже не узнаю свою маму, я ее не узнаю. Мы ссорились, мы бросали трубки. Я кричала на маму, сказала: «Все, мы больше не будем видеться из-за твоей позиции, из-за того, что ты говоришь», — призналась спортсменка.

Фото: ЖВЛ/YouTube

Ризатдинова вспомнила, как у ее мамы случился инсульт, о котором она узнала от подруги, ведь не общалась с родственниками на тот момент.

«У меня нет сил бороться, я ничего ей не объясню. Сейчас я могу позвонить: „Как ты? Как здоровье?“ Все. Я очень „благодарна“ за это Путину. Он просто разрушил мою семью», — отметила гимнастка.