Анджелина Джоли посетила детей из Луганской области в Бориславе
Анджелина Джоли в Бориславе Львовской области (Фото:Юля Андрушків / Facebook)
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила детей из Луганской области в учебно-реабилитационном центре Борислава Львовской области.
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Пресс-служба горсовета Борислава сообщила, что актриса вместе с командой привезла детям из центра Гармония подарки, и опубликовала фотографии ее визита.
О визите Анджелины Джоли в Украину стало известно 30 апреля, когда ее сфотографировали во львовском кафе. Она посетила детей, пострадавших от ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, а также пообщалась с вынужденными переселенцами на железнодорожном вокзале города. Во время визита Джоли во Львове возникла угроза ракетных ударов, поэтому ей вместе с волонтерами и другими людьми пришлось идти в укрытие.
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Представитель ООН сообщил, что визит в Украину был личной инициативой актрисы.
Анджелина Джоли приехала во Львов
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