Анджелина Джоли посетила детей из Луганской области в Бориславе

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила детей из Луганской области в учебно-реабилитационном центре Борислава Львовской области.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Пресс-служба горсовета Борислава сообщила, что актриса вместе с командой привезла детям из центра Гармония подарки, и опубликовала фотографии ее визита.

Видео дня

О визите Анджелины Джоли в Украину стало известно 30 апреля, когда ее сфотографировали во львовском кафе. Она посетила детей, пострадавших от ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, а также пообщалась с вынужденными переселенцами на железнодорожном вокзале города. Во время визита Джоли во Львове возникла угроза ракетных ударов, поэтому ей вместе с волонтерами и другими людьми пришлось идти в укрытие.

Представитель ООН сообщил, что визит в Украину был личной инициативой актрисы.

Анджелина Джоли приехала во Львов https://www.youtube.com/embed/xgHzx3--g9k

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.