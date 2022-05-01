Анджелина Джоли посетила детей из Луганской области в Бориславе

1 мая, 23:07
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Анджелина Джоли в Бориславе Львовской области (Фото:Юля Андрушків / Facebook)

Анджелина Джоли в Бориславе Львовской области (Фото:Юля Андрушків / Facebook)

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила детей из Луганской области в учебно-реабилитационном центре Борислава Львовской области.

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Пресс-служба горсовета Борислава сообщила, что актриса вместе с командой привезла детям из центра Гармония подарки, и опубликовала фотографии ее визита.

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О визите Анджелины Джоли в Украину стало известно 30 апреля, когда ее сфотографировали во львовском кафе. Она посетила детей, пострадавших от ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, а также пообщалась с вынужденными переселенцами на железнодорожном вокзале города. Во время визита Джоли во Львове возникла угроза ракетных ударов, поэтому ей вместе с волонтерами и другими людьми пришлось идти в укрытие.

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Представитель ООН сообщил, что визит в Украину был личной инициативой актрисы.

Анджелина Джоли приехала во Львов

https://www.youtube.com/embed/xgHzx3--g9k
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Беженцы Борислав Анджелина Джоли Львовская область Дети

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