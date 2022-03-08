«Это ужас». Андрей Шевченко расплакался в эфире итальянского телеканала, рассказывая о войне в Украине

8 марта, 10:06
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Андрей Шевченко расплакался в эфире итальянского телеканала (Фото:Pietro Raffa/Twitter)

Андрей Шевченко расплакался в эфире итальянского телеканала (Фото:Pietro Raffa/Twitter)

Украинский футболист и экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко расплакался в эфире итальянского телеканала RAI 3, рассказывая о войне в Украине.

Шевченко назвал войну России против Украины «ужасом, от которого хочется проснуться» и не смог сдержать слез.

«Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать. Это похоже на страшный сон. Кажется, что завтра я проснусь и вернусь к нормальной жизни, но я понимаю, что этого не произойдет», — заявил он.

https://twitter.com/pietroraffa/status/1500605864834703361

Шевченко также подчеркнул, что Украина хочет быть частью Европы и назвал Зеленского великим президентом.

«Но мы боремся. Стать по-настоящему свободными и стать частью цивилизованной Европы — это решение народа Украины. А Зеленский — великий президент, который сейчас ведет нас к нашей свободе и независимости», — отметил он.

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Редактор: Вероника Шмитт

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Теги:   Андрей Шевченко

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