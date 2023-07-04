«Повод гордиться». Андрей Шевченко и его жена Кристен Пазик рассказали об успехах старших сыновей

Андрей Шевченко и Кристен Пазик с сыновьями Джорданом и Кристианом (Фото:@kristenpazik/Instagram)

Украинский футболист и амбассадор фандрайзинговой платформы United24 Андрей Шевченко и его жена, бывшая модель Кристен Пазик похвастались успехами старших сыновей — Джордана и Кристиана.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик рассказали об успехах своих старших сыновей — 18-летнего Джордана и 16-летнего Кристиана. Также они поделились фото с ними.

«У нас есть повод гордиться. Поздравляем Кристиана с подписанием первого контракта с Молодежной командой Уотфорда Watford FC Academy, а Джордона — с окончанием частной школы King’s College School Wimbledon и поступлением в Йельский университет. Молодцы ребята», — написал Андрей Шевченко, отметив, что с нетерпением ждет, как его старшие дети будут строить свою дальнейшую жизнь.

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«Продолжайте работать», — добавил он.

Кристен Пазик добавила, что очень гордится Джорданом. Она пожелала ему успехов на пути его спортивной карьеры. А старшего сына отметила за пять лет усердного труда, целеустремленности и настойчивости.

Напомним, у Андрея Шевченко и Кристен Пазик четверо детей. Младшие сыновья — 11-летний Александр Шевченко и 9-летний Райдер-Габриэль Шевченко.