«Рома, извини, у меня самолет». Андрей Хлывнюк потроллил лидера российской группы Звери, который поехал выступать перед оккупантами

28 августа, 15:02
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Андрей Хлывнюк потроллил лидера российской группы Звери, который поехал выступать перед оккупантами (Фото:@andriihorolski/Instagram)

Андрей Хлывнюк потроллил лидера российской группы Звери, который поехал выступать перед оккупантами (Фото:@andriihorolski/Instagram)

Украинский музыкант и лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк потроллил российского музыканта, который поехал выступать перед оккупантами в Донецкую область, показав украинский розведывательный БПЛА.

Андрей Хлывнюк потроллил лидера российской группы Звери Романа Билыка, который ранее осуждал войну России против Украины, а сейчас переобулся и поехал выступать перед российскими оккупантами на оккупированную Донетчину.

Видео дня

Хлывнюк процитировал в видео фрагмент из песни группы Звери До скорой встречи. И ответил на это, демонстрируя украинский БПЛА Mini-Shark, похожий на маленький самолет, которым он управляет.

«Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела…» — сказал смеясь Андрей Хлывнюк.

@NV
Фото: @NV

На днях Андрей Хлывнюк записал видеообращение, в котором поблагодарил за донаты, а также призвал украинцев не тратить время и учиться обращению с оружием.

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Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Андрей Хлывнюк

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