«Рома, извини, у меня самолет». Андрей Хлывнюк потроллил лидера российской группы Звери, который поехал выступать перед оккупантами
Андрей Хлывнюк потроллил лидера российской группы Звери, который поехал выступать перед оккупантами (Фото:@andriihorolski/Instagram)
Украинский музыкант и лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк потроллил российского музыканта, который поехал выступать перед оккупантами в Донецкую область, показав украинский розведывательный БПЛА.
Андрей Хлывнюк потроллил лидера российской группы Звери Романа Билыка, который ранее осуждал войну России против Украины, а сейчас переобулся и поехал выступать перед российскими оккупантами на оккупированную Донетчину.
Хлывнюк процитировал в видео фрагмент из песни группы Звери До скорой встречи. И ответил на это, демонстрируя украинский БПЛА Mini-Shark, похожий на маленький самолет, которым он управляет.
«Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела…» — сказал смеясь Андрей Хлывнюк.
На днях Андрей Хлывнюк записал видеообращение, в котором поблагодарил за донаты, а также призвал украинцев не тратить время и учиться обращению с оружием.