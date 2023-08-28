«Рома, извини, у меня самолет». Андрей Хлывнюк потроллил лидера российской группы Звери, который поехал выступать перед оккупантами

Андрей Хлывнюк потроллил лидера российской группы Звери, который поехал выступать перед оккупантами (Фото:@andriihorolski/Instagram)

Украинский музыкант и лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк потроллил российского музыканта, который поехал выступать перед оккупантами в Донецкую область, показав украинский розведывательный БПЛА.

Андрей Хлывнюк потроллил лидера российской группы Звери Романа Билыка, который ранее осуждал войну России против Украины, а сейчас переобулся и поехал выступать перед российскими оккупантами на оккупированную Донетчину.

Видео дня

Хлывнюк процитировал в видео фрагмент из песни группы Звери До скорой встречи. И ответил на это, демонстрируя украинский БПЛА Mini-Shark, похожий на маленький самолет, которым он управляет.

«Рома, извини, у меня самолет. Дела, дела, дела…» — сказал смеясь Андрей Хлывнюк.

Фото: @NV

На днях Андрей Хлывнюк записал видеообращение, в котором поблагодарил за донаты, а также призвал украинцев не тратить время и учиться обращению с оружием.