Любовница диктатора Путина Алина Кабаева якобы прячется в Швейцарии с четырьмя малолетними детьми, сообщают источники Page Six.

«Пока Путин совершает нападение на Украину, атакуя невинных граждан и вызывая кризис с беженцами, его семья на данный момент прячется в очень уединенном и очень безопасном шале где-то в Швейцарии», — пишет издание.

Согласно СМИ, гимнастка Кабаева воспитывает четверых детей от 69-летнего Путина, но официально эта информация никогда не была подтверждена.

Источники сообщают, что у Путина и Кабаевой есть 7-летние дочери-близнецы, которые родились недалеко от Лугано, Швейцария, в феврале 2015 года. Считается, что у них также есть два сына. «Все дети имеют швейцарские паспорта, как, вероятно, и Кабаева», — добавил инсайдер.

Напомним, вторник, 8 марта — 13-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские войска продолжают бомбить и обстреливать украинские города, включая жилые кварталы, хотя терпят серьезные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

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