«С легким ароматом п**дежа». Алексей Арестович иронично пошутил над собой
Алексей Арестович (Фото:instagram.com/alexey.arestovich)
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента, опубликовал новое фото и самокритично пошутил над самим собой.
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В Instagram-сторис он показал фото жевательной резинки с названием Балабол. «Со вкусом Арестовича. Отныне — с легким ароматом п**дежа», — подписал советник свою историю.
После начала полномасштабной войны в Украине Алексей Арестович обрел большую известность благодаря разговорным видеороликам, в которых успокаивал украинцев. К слову, за первые недели войны популярность Арестовича в социальных сетях существенно выросла, позже он даже зарегистрировал свою фамилию как торговую марку, под которой он планирует предоставлять сотни видов услуг.
Телеведущий Григорий Решетник предложил сделать советника главы Офиса президента героем нового сезона шоу Холостяк.
Позже его голосом записали озвучку для программы, которая оповещает украинцев о начале о окончании периода воздушной тревоги. Популярный украинский диджей Тапольський представил новый трек с голосом Арестовича, который получил название Відбій тривоги.
В Сети советника начали называть «крашем» украинок, а некоторые ролики с ним стали вирусными в TikTok.
Несмотря на большую популярность, не все украинцы положительно относятся к заявлениям Арестовича. К примеру, недавно мэр Днепра Борис Филатов обратился к Офису президента с просьбой прекратить публичные выступления и комментарии внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Филатов назвал его «идиотом» и «аферистом».
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