«Мы еще больше сжимаемся в кулак». Александр Шовковский рассказал, как переживает отсутствие электричества и обогревает свою игуану

Легендарный вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский рассказал, как переживает блекаут в столице после очередного ракетного удара РФ по Украине.

Александр Шовковский поделился в своих социальных сетях, что в его доме в центре столицы больше 16 часов не было света. Однако он сразу предупредил, что он вовсе не жалуется. Ведь как футболисту, ему приходилось и играть, и мыться после игр в самых экстремальных условиях. В частности, он напомнил, как однажды его команде пришлось отыграть матч при -17 градусах по Цельсию.

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«Интересно, что это было именно в Минске, в столице страны, которая всячески поддерживает, помогает и предоставляет свою территорию для военной агрессии со стороны России», - вспомнил он.

И добавил:

«Хорошо, что у нас только два братских народа…((( Правду говорят, что кровная вражда наиболее жестока! Я чувствую, что мы еще больше сжимаемся в кулак, чтобы ощущать друг друга…, чтобы дополнять друг друга…, чтобы объединившись) стать одним целым… Бесстрашным… Несокрушимым… Непобедимым!».

Рассуждая об этом, Шовковский добавил фотографию со своим домашним любимцем — игуаной Мерлином. Он объяснил, что приходится обогревать животное за пазухой, держа поближе к телу.

«Просто, единственный путь обогреть своего Мерлина - это отдавать ему свое тепло!», - объяснил он.

«Слава Украине. Слава Нации. Слава ВСУ. Все будет Украина», – добавил он.

