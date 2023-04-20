С Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве украинки Галины Хатчинс

20 апреля, 23:06
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Алек Болдуин (Фото:REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Алек Болдуин (Фото:REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

С актера Алека Болдуина сняли все обвинения в убийстве оператора, уроженки Украины Галины Гатчинс, на съемках фильма Rust (Ржавчина) в октябре 2021 года.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на адвокатов актера. Решение принято менее чем за две недели до начала судебного разбирательства.

Один из адвокатов, Люк Никас, сказал, что защита Болдуина «призывает к надлежащему расследованию обстоятельств трагического происшествия».

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Болдуину и эксперту по оружию фильма Анне Гутьеррес Рид было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Они не признают себя виновными. Ассистент режиссера Дэйв Холлз пошел на сделку со следствием, признал свою вину и получил приговор — шесть месяцев условно.

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Съемочная площадка фильма Ржавчина после трагедии (Фото:KOB TV News/Handout via REUTERS) До и после выстрела Алека Болдуина. Пошаговая реконструкция событий на съемочной площадке в день гибели Галины Хатчинс

Трагедия произошла на съемочной площадке фильма Ржавчина 21 октября 2021 года. Во время репетиции одной из сцен Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое оказалось заряженным. Следствие обнаружило, что в оружии, которое дали Болдуину для съемки сцены, действительно был боевой патрон.

Вдовец операторки Мэттью Хатчинс и Алек Болдуин достигли мирового соглашения и договорились завершить фильм в память о Галине, а ее муж стал его исполнительным продюсером. Из картины изъяли сцену в церкви, во время репетиции которой погибла оператор.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Алек Болдуин

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