«Эта война убила тебя». Внучка легендарной Альбины Дерюгиной Ирина Блохина трогательно почтила память бабушки

Ирина Блохина, дочь Ирины Дерюгиной и Олега Блохина, через два дня после смерти легендарной бабушки Альбины Дерюгиной почтила ее память в Instagram.

Украинская актриса, музыкант, хореограф, ведущая телевизионной передачи Большой футбол Ирина Блохина, более известная как Ириша Блохина, опубликовала пост в память о своей бабушке — легенде мировой художественной гимнастики и заслуженном тренере Альбине Дерюгине. В своем посте она трогательно обращается к бабушке Алюша.

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«Покойся с миром, дорогая и легендарная бабушка. Никогда не думала, что этот день наступит… Алюша, я очень скучаю по тебе и ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НАВСЕГДА!!! Весь мир плачет с разбитым сердцем… эта боль просто невыносима и невыносимо невыносима… ты пережила все войны, и эта война убила тебя… Ты наша мама… мама художественной гимнастики… мы часть тебя… я очень благодарна всем людям во всем мире, которые продолжают твое путешествие и наследие!!! С глубочайшей благодарностью всем вам… от моей бабушки… Я искренне обнимаю вас и выражаю великую любовь. Она любовь и свет и навсегда наш Ангел Хранитель. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ МОЙ АНГЕЛ — ГЕРОЙ УКРАИНЫ. Покойся с миром. СЛАВА УКРАИНЕ», — написала она и поделилась архивными фотографиями с бабушкой и мамой.

Альбина Дерюгина скончалась в среду, 29 марта, на 92-м году жизни. Она считается основоположницей художественной гимнастики в Украине, воспитала многих спортсменов, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы.