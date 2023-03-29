«Такой, как Вы, не было и не будет». Анна Ризатдинова трогательно отреагировала на смерть легендарной Альбины Дерюгиной

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова почтила память легендарной гимнастки и тренера Альбины Дерюгиной, которая умерла на 92-м году жизни.

Анна Ризатдинова опубликовала трогательный пост в память о легенде мировой художественной гимнастики и заслуженного тренера Альбины Дерюгиной. Смерть Альбины Николаевны она назвала огромной утратой.

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«Огромная потеря… Великая Альбина Николаевна, такой, как Вы, не было и не будет! Мои соболезнования», — написала она и поделилась серией архивных снимков с Альбиной Дерюгиной, которая была ее тренером вместе с Ириной Дерюгиной. Под их руководством она стала бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионкой мира по упражнениям с обручем в 2013 году и многократным призером чемпионатов мира и Европы.

Альбина Дерюгина считается основоположником художественной гимнастики в Украине. Она воспитала многих спортсменов, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы. Она умерла в среду, 29 марта, на 92-м году жизни.