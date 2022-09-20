«Зеленская привлекает много внимания». Журналист рассказал, как прошел визит украинской первой леди на похороны королевы Елизаветы II

Богдан Цюпин, европейский корреспондент Голоса Америки, рассказал в эфире Радио НВ о визите первой леди Украины на церемонию похорон королевы Великобритании Елизаветы ІІ.

«Визит Елены Зеленской, супруги президента Украины, в Лондон, тут привлек очень большое внимание. В первую очередь потому, что большое внимание приковано к Украине. Российское нападение, война, зверства, которые совершает русская армия на территории Украины; та помощь, которую британцы как страна выделяют, и горячо поддерживают также морально Украину… Я думаю, что все это повлияло на внимание, оказанное жене украинского президента», — рассказал Цюпин.

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Корреспондент отметил, что дипломатическая роль Елены Зеленской за время полномасштабного вторжения возросла:



«Тот факт, что он сам (президент Украины, Владимир Зеленский — ред.) уже с начала российского вторжения, в феврале, не совершает зарубежных визитов, а частично вместо него, в международные поездки, в том числе в Европе и в США недавно была, ездит его жена Елена Зеленская. С одной стороны, это переносит внимание на нее, с другой стороны, откровенно говоря, это очень фотогенично и уместно».

Цюпик также рассказал о реакции британских СМИ на визит Зеленской в Лондон, которые растиражировали фотографию, где первая леди Украины сидит рядом с принцессой Уэльской Кэтрин:



«Фотография, на которой жена украинского президента Елена Зеленская и принцесса Уэльская Кэтрин, жена внука покойной королевы, была опубликована, я бы сказал, большинством британских журналов, а так же она очень разошлась по социальным сетям Великобритании. Это такой очень человеческий понятный аспект дипломатии Украины, государства, воюющего за выживание с гигантской ядерной супердержавой. Это накладывается на всеобщие симпатии к Украине и привлекает большое внимание».

19 сентября в Великобритании состоялись похороны королевы Елизаветы II.



На ключевое событие государственных похорон — церемонию отпевания королевы в Вестминстерском аббатстве, было приглашено около 2 тыс. человек. Кроме членов королевской семьи мероприятие посетили британские чиновники, главы государств со всего мира, включая президента США Джо Байдена. Не были приглашены на церемонию представители России, Белоруссии, Сирии, Венесуэлы, Афганистана и Мьянмы.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская рассказала в Instagram, как королева Елизавета II и ее помощники отвечали на письма украинских детей, и высказала благодарность за поддержку и внимание:

«В Лондоне имела возможность проститься с Ее Величеством от имени всех украинцев. Спасибо за постоянное внимание к Украине, за вдохновенные пожелания, которые мы получили от Вас в День Независимости: „Пусть лучшие времена ждут в будущем“. Пусть так и будет», — написала она.

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