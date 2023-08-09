«Они нас испугались». Интервью NV с Яниной Соколовой о подозрении от МВД РФ, борьбе с пропагандой и культуре после Ткаченко

Янина Соколова, журналистка, рассказала в интервью Radio NV о том, как восприняла подозрение от МВД РФ, успешно ли Украина противостоит российской дезинформации и какой будет культурная политика в государстве после отставки Александра Ткаченко.

— Янина, что же это значит? МВД России объявило тебя в розыск. Теперь тебя будут разыскивать российские «менты», я так понимаю.

— Да.

— А что именно стало причиной истерики российских властей, тебе известно?

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— Да, известно. Они ссылаются конкретно на то, что Росинформнадзор: это сидят такие кагэбэшники, условно, и сканируют, что происходит в информационном российском пространстве. Эти все посадки за посты в Facebook, за твиты, комментарии, перепосты — это все этот надзор в частности этим занимается. А что касается меня, это было где-то в марте, был эфир после очередного ракетного обстрела. После демонстрации пыток украинских военных, где я включалась в эфир телеканала, уже не помню, какого, но точно львовский телеканал.

И там я говорила о том, что, мне кажется, чем больше мы их убьем, абсолютно всех, кто эту войну поддерживает и кто в ней воюет, и кто ничего не сделал для того, чтобы ее остановить <...>, тем быстрее будет наша победа. Я думаю, довольно устойчивая фраза для всех украинцев. друзья, каждый из вас, уверена, перманентно об этом думает. И наш главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не раз об этом говорил, это такая устойчивая фраза. И Роман Ратушный об этом говорил. Это наша национальная идея сейчас, сформированная. И я не стесняюсь ее озвучивать, потому что это правда.