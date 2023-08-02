Евгений Нищук, военнослужащий, экс-министр культуры Украины, в эфире Radio NV рассказал, как государство должно финансировать украинскую культуру во время российского вторжения и какие приоритеты должны доминировать.

— Мы можем сейчас говорить о том, где вы находитесь? Я так понимаю, это северное направление?

— Так.

— Это север. Не будем дальше детализировать. Что вы можете сказать по оперативной ситуации? Что вы на севере собственными глазами видите?

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— К сожалению, имеем ежедневные практически террористические атаки, обстрелы всего приграничья, риски ДРГ и так далее. Поэтому на самом деле неспокойно. Чисто со стратегической точки зрения, я не эксперт, не могу оценивать, но очевидно, это такая попытка постоянно подергать. Каких-то сверхмощностей мы не наблюдаем.