Знаменитая актриса Ада Роговцева рассказывает, как готовила еду защитникам Киева, когда враг подходил к столице, как сейчас часто ездит по стране, чтобы поддержать украинских бойцов и о том, что «боится за тех, кому еще жить и жить».

Для разговора с НВ, Ада Роговцева, одна из самых уважаемых актрис Украины, включается из своего дома под Киевом. Там, после бегства оккупантов прочь от столицы, она проводит время, свободное от поездок по Украине и волонтерства.

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В июле Роговцевой исполнилось 85 лет. Их она встретила, как и хотела — на сцене. В течение последних двух месяцев актриса путешествует по Украине, презентуя новый документальный фильм Ветер с Востока. Это фильм о нынешней украинской войне за независимость, цель которого — напомнить, что война для Украины началась еще восемь лет назад, и цена ее уже тогда была и есть высокой.

Для Роговцевой это уже вторая большая война за ее жизнь, и сегодня она многое делает для победы. Актриса рассказывает, как в первый месяц масштабного вторжения ее киевская квартира превратилась в место, где защитники Киева могли постирать вещи, отдохнуть и поесть. Все последующие месяцы, как и восемь лет до того, она путешествует по стране, вдохновляя соотечественников своими мыслями и верой.

Сегодня вклад каждого из нас в победу важен, утверждает актриса в разговоре с НВ.

— Вы еще ребенком пережили Вторую мировую войну, теперь вы переживаете войну России против Украины. Каким опытом это стало для вас?

— Те, кто пережил Вторую мировую войну, представить не могли, что люди когда-нибудь будут переживать то, что мы пережили в те годы. И хотя война тогда была совсем другой, так же как и сейчас — повсюду падали бомбы, мы были в оккупации, некоторое время у нас в доме стояли немцы, и все ужасы, которые только возможны, выпали на долю моей семьи. За огородом у нас был концлагерь для наших военнопленных, там было страшно — говорили, что люди даже ели внутренности умерших. Так что мое детство проходило среди того, что кого-то удавалось спасать из того концлагеря, а эти спасенные часто умирали у нас на печи, а мы пытались лечить их раны, спасать, выгребали червей, засыпали золой, вот и всех лекарств было… Но некоторые из тех людей, они выжили и уже после войны приходили к нам, благодарили за жизнь. Я тогда поняла, что даже твоя маленькая помощь, все, что ты можешь делать, ты должен сделать, потому что это иногда спасает человеку жизнь. Сейчас я бью в набат, что мы все должны быть мобилизованы, каждый на своем месте, где бы его не застала судьба: за столом, где он ест, в постели, где он спит, он должен прийти на помощь. И вообще, и к отдельному человеку, который нуждается в помощи.

Та война тоже была страшной, но страшнее было послевоенное время. Закончилась война, и начался голод, психические проявления у людей, переживших все это, потому что здоровых не осталось после войны, пока оно как-то уравновесилось, то я и стала совсем взрослая.

Я пережила одну войну, а сейчас переживаю другую. Я пережила Чернобыль, а сейчас стреляют по Энергодару. Так что говорить о моей жизни и моей судьбе и о том, чего я боюсь? Боюсь я за тех, кто моложе меня, кому еще жить и жить.

— За последние десять лет украинцы вернули себе многое из своей исторической памяти. Сейчас люди понимают, что эту войну нужно завершить победой над Россией, иначе нашим детям придется ее продолжить. Мы возвращаем себе знание об Украине и украинской культуре, и вот вопрос: какой была украинская культура, как проступала изнутри, когда о ней в советское время говорить было не очень-то и можно?

— Знаете, недавно слышала, как одна российская журналистка говорила, что русская литература лучше украинской, а украинская слабая. Но ведь истерзана была наша литература, все лучшие уничтожались советской властью на протяжении почти столетия, а тех, кто остался и творил, не печатали, вымарывали из памяти, так люди их и не знают. Поэтому и не приучено к украинской литературе большинство, а то, что было достойно чтения, в мои годы издавалось самиздатом, тамиздатом, списками. Нам давали книги на ночь, мы их читали, переписывали и передавали дальше.

А сейчас, в последние годы, эта украинская литература — прекрасна, ею увлекаешься, захлебываешься от гордости и благодарности. Я восхищаюсь тем, как это серьезно и насколько это на мировом уровне звучит. Но кто читает? Отучились люди читать, где-то послушали, где-то увидели и дальше пошли, а чтобы углубиться — нет на то времени, а оно важно, это потраченное на литературу время, потому что эти тексты творят нас. Но теперь война, и она удивительно побуждает углубиться. Смотрите, как массово слушают Жадана, большие аудитории, и на войне тоже. За деньги собирают полные залы, люди тянутся к своей серьезной литературе, к серьезной поэзии, и это движение очень ощутимо и я очень радуюсь.

В нашем фильме Ветер с Востока мы обратились к произведениям современных украинских авторов: Екатерины Бабкиной, Елены Степовой, Любови Якимчук, Юрия Издрыка.

— Расскажите, как появилась идея фильма, о чем вы хотите говорить с украинским зрителем посредством него?

— Идея возникла из того, что мы с 2014 года в это войне. Екатерина Степанкова — актриса, режиссер и моя дочь, — начала мое движение на войну. Нас в творческих встречах по востоку, в наших поездках сопровождал оператор Алексей Степанков-Ткаченко, мой внук. За свой счет арендовал технику и снимал все и всех, потому что понимал, что все — история, а он должен это фиксировать. Со временем к нам присоединились другие актеры, почти сразу Ахтем Сеитаблаев, впоследствии Светлана Орличенко, Лариса Руснак, Владимир Маляренко — вот и вся наша актерская команда. И всегда с нами выезжал наш звуко- и видеорежиссер Александр Кришталь и технически обеспечивал художественность наших выступлений, несмотря на театральные условия.

Мы постоянно ездили близко к линии фронта, выступали в только что освобожденных городах, в боевых батальонах. Все это снималось, мы столько играли в Мариупольском драматическом театре, что не перечислить. Собрались десятки часов хроники, документальные свидетельства о событиях и людях нашей войны еще с лета 2014-го. Для части людей война началась только сегодня, и я тому удивляюсь и удивляюсь. В августе 2014 года мы бывали в только что освобожденных Лисичанске, Северодонецке, Краматорске и Славянске, в Бахмуте. Впоследствии — в Водяном, Юрьевке, Урзуфе, Волновахе, Авдеевке, Торецке, в Попасной и близких к этим городам селениях, где стояли наши бойцы. И всюду пытались снимать. Сейчас уже почти нет этих наших городов, они выжжены россиянами. Но есть наш документ времени, эта наша память об украинских прифронтовых городах, ее мы также хотим сохранить этим фильмом. Многие ребята, которых мы знали, кто есть в наших кадрах, — их уже нет в живых. И это память о них, прежде всего.

До победы: мы должны победить врага здесь и сейчас, чтобы на войне с Россией не воевали наши дети и внуки, уверена Ада Роговцева. На фото – с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. / Фото: DR

— Вы помните, какими были для вас 24 февраля и дни после него?

— Мой внук утром 24 февраля приехал за мной в село под Борисполем и забрал меня в Киев, там мы и находились, женщины и дети, первые месяцы, ни на один день Киев не покидая. Мужчины ушли сразу, внук — 25-го, зять — 26 февраля. Они пошли в добровольческий батальон, сейчас это уже ВСУ. Они сражаются, а мы делаем то, что можем. Моя дочь и жена внука сразу начали волонтерскую деятельность, и очень много помогают бойцам, а я уже по возрасту, только то, что могу. Первые месяцы мой дом был открыт для военных, стоявших в городе, у меня было много бытовой женской работы: кормить, мыть, стирать, сушить. Писали видео, разговаривали с иностранными журналистами. Я откликаюсь, когда позовут, как посла, когда надо вдохновить, обнять, ободрить. Несколько дней назад мы были в Виннице с кино и обнялись там, пожалуй, более чем с двумя сотнями человек. Моя задача — поцеловать, благословить, а главное — послушать и утешить, записать видео на телефон для мамы или жены, это все тоже людям нужно.

Сейчас у всех нас с вами серьезная проблема — надо выручать из плена наших людей, и надо об этом говорить везде, на всех площадках, я говорю об этом, и всех к этому призываю. Выть надо, кричать.

— Вы были одной из первых, кто еще в 2014 году четко проговорил свою позицию по вторжению России. На ваш взгляд, откуда и почему возникло это выражение «искусство вне войны»?

— Я говорю раз и навсегда: какой бы ни была твоя профессия, дворник ты или актриса мирового уровня, когда беда идет на твою Родину, ты должен стать человеком, который эту Родину защищает, больше ничего не имеет значения — в чем твое искусство, вне политики ты или нет. Свою землю нужно защищать, здесь нет политики. Здесь или ты, человек, или человека здесь нет.

— Украинцы сейчас рассеяны по миру, кто воюет, кто волонтерит, кто вынужден искать убежища. Что бы вы сказали людям с позиции вашего долгого жизненного опыта?

— Я скажу то, что говорю многим людям, которых глубоко уважаю и с которыми общаюсь. Сейчас своего не нужно, сейчас нужно наше, работа на победу. Платья подождут, сумочки подождут, дома подождут, рестораны и кафе тоже. Все подождет, если надо отдавать на победу. Тогда оно к нам вернется, потому что не заплатим сейчас за победу и свободу — потом заплатим дороже, дети и внуки наши заплатят. Потому что большая беда на передовой, и с этой бедой надо справляться всем вместе. Никто не отменял толоки, никто не отменял вече, никто не отменял сущность нашего народа. Если случилась беда, нужно собираться и защищать родину вместе. Как говорила Леся Украинка: «Самій недовго збитися з путі, та важко з нього збитися в гурті».

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