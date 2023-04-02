«Ты не представляешь!» Залужный не сдержал эмоций, когда Жадан подарил ему свою книгу — видео, которое тронуло Сеть

2 апреля, 14:14
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Залужный не сдержал эмоций, когда получил книгу в подарок от Жадана (Фото:Скриншот с видео Роман Кравец / УП)

Залужный не сдержал эмоций, когда получил книгу в подарок от Жадана (Фото:Скриншот с видео Роман Кравец / УП)

Писатель, музыкант и волонтер Сергей Жадан во время встречи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным подарил ему свою книгу, а тот не смог сдержать эмоций.

Видео, которое растрогало пользователей Сети, опубликовал журналист УП Роман Кравец.

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На нем Залужный, после того, как получает книгу от Жадана, зачитывает строчку из его стихотворения: «Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті у чужому ліжку».

Видео дня

Улыбаясь, главком ВСУ листает книгу и говорит: «Ты не представляешь!» Похоже, он был очень рад получить такой подарок.

В ответ Жадан предложил оставить автографы друг другу.

https://www.facebook.com/roman.nekravets/videos/633880301843623

«Смотрел видео, как Валерий Федорович цитирует Сергею Викторовичу его же стихотворение. Видел Украину. Попытался представить, как к российскому главкому (кто там у них теперь?) приходит поэт (кто там у них теперь?). Не получилось», — прокомментировал это видео украинский писатель Александр Михед.

https://www.facebook.com/oleksandr.mykhed/posts/pfbid031u7Hd9fhmEiSRUa4u5nj6oXddLgCHdvTc983ZifqZaT4JDSByfaNSWfsvx6ebaYKl&show_text=true&width=500

Когда именно прошла эта встреча, не сообщается.

Последний раз публично Жадан и Залужный встречались в начале февраля, чтобы вместе подписать книги, которые разыгрывали за донаты на ВСУ.

Благодаря этой акции удалось собрать 2,2 миллиона гривен.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Жадан Стихи Валерий Залужный Война России против Украины

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