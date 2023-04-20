37-летний доброволец Дмитрий Лысенко из Запорожской области (слева) и 36-летний киевлянин подполковник Валентин Литвинчук (справа) уже получили протезы ног и проходят реабилитацию в центре Superhumans (Фото:Наталия Кравчук / NV)

Проект Superhumans Center помогает украинцам, которые потеряли на войне конечности, вернуться к полноценной жизни — они получают высокотехнологичные протезы и восстанавливают психологическое равновесие.



Полномасштабное вторжение РФ застало 39-летнего львовянина Петра Буряка за границей — мужчина работал дальнобойщиком. Он сразу же решил вернуться в Украину, и впоследствии присоединился к 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила, где был водителем и выходил на задания с группой саперов. 6 сентября прошлого года Буряк получил ранение в Херсонской области в результате взрыва противотанковой мины, — пришел в себя только в госпитале в Одессе. Так он узнал, что потерял обе ноги.

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Буряк полгода провел в коляске, а сейчас снова учится ходить. «Заполнил анкету через интернет. Рассмотрели ранение и взяли на протезирование», — рассказывает он.

В Германии раненый получил протезы. Он стал одним из первых пациентов центра протезирования и реабилитации Superhumans — тот взял Буряка под опеку еще в марте, до своего официального открытия, которое состоялось в апреле.

Superhumans Center основал в пригороде Львова благотворительный фонд Суперлюди известного одесского бизнесмена Андрея Ставницера и Ольги Рудневой, бывшей главы фонда Елены Пинчук. Руднева же заняла должность СЕО центра, который сможет ежегодно заботиться о нескольких тысячах пациентов.

Superhumans Center открыл первую очередь, которая включает в себя лабораторию протезирования и реабилитационный центр. На фото пациенты центра: военные Петр Буряк (на протезах) и Денис Кривенко (на коляске) с мамой Еленой, справа – Валентин Водолажский, гражданский / Фото: Наталья Кравчук / NV

Суперлюди

24-летний Денис Кривенко из Кропивницкого с весны прошлого года защищал Украину в составе 57 мотопехотной бригады. В начале 2023-го попал под обстрел, потерял обе ноги и левую руку. Сейчас он, как и Буряк, также со всем рвением овладевает новыми искусственными конечностями в стенах центра в 10 км от Львова.

Количество украинцев, которые нуждаются в протезировании из-за российской агрессии, в Superhumans Center оценивают более чем в 10 тысяч. По словам Владимира Гловацкого, заместителя медицинского директора центра, до конца 2023-го — после полного завершения проекта в этой локации — здесь смогут принимать одновременно 45 человек, или 3 тыс. пациентов в течение года. А заниматься ими будут 120 человек персонала.

Центр находится на базе Львовского областного госпиталя им. Ю. Липы. Сегодня здесь построена первая очередь, которая включает реабилитационное отделение и лабораторию протезирования.

Здесь пациентам настраивают искусственные руки и ноги, учат ими пользоваться. В частности, работают и с бионическими (миоэлектрическими) «аналогами» утраченных конечностей — это вершина современных технологий, механизмы, способные реагировать на нервные импульсы. Они, например, позволяют человеку без руки даже двигать пальцами такого протеза, причем каждым в отдельности. Подобный протез только кисти может стоить от $5 тыс.

Так происходит управление миоэлектрическим (бионическим) протезом: пациент сокращает мышцу, этот импульс передается к специальным сенсорам, от которых сигнал поступает в «бионическую руку», объясняет протезист Святослав Иванюк (слева). / Фото: Наталья Кравчук / NV

В ближайшее время в лаборатории Superhumans Center будут собирать протезы собственными силами.

Также в центре предусмотрено лечение ПТСР или посттравматического стрессового расстройства — нарушение психологического состояния, характерное для тех, кто прошел жестокие бои или пережил тяжелую травму.

Услуги для пациентов заведения, пострадавших от российской агрессии, бесплатные и такими же останутся в дальнейшем, убеждает руководство центра. При этом не только военные, но и гражданские могут получить помощь, то есть все, кто потерял конечности во время войны РФ против Украины. Об этом Гловацкий рассказал во время экскурсии по случаю официального открытия первой очереди центра.

Начальную версию Superhumans Center построили за 3 месяца. Но еще до начала полноценной работы двое защитников получили современные бионические протезы Hero Arms от партнера Superhumans — британского производителя Open Bionics. Еще шесть пациентов — военных и гражданских — в апреле вернулись из Германии, где на базе Ottobock получили протезы ног и прошли первые этапы реабилитации.

Финансируется центр за счет средств благотворителей и доноров. В частности, больше всего денег — $16,3 млн — поступило от фонда американского филантропа Говарда Баффета, сына миллиардера Уоррена Баффета. Их хватило на то, чтобы покрыть капитальные инвестиции — ремонт и реконструкция здания, приобретение мебели и оборудования и на завершение всех работ, пояснила Руднева.

«Добавили лифты, заменили коммуникации здания, восстановили бассейн… В помещениях оборудовали специальное освещение, которое меняется в соответствии с биоритмами человека. Это способствует реабилитации», — рассказала СЕО на пресс-конференции. Конечно, пространство адаптировано для людей, ограниченных в передвижении, чтобы они могли попасть в центр даже без посторонней поддержки.

Кстати, Баффет-младший лично прибыл на официальное открытие центра, и вместе с первой леди Еленой Зеленской, входящей в наблюдательный совет Superhumans Center, осмотрел кабинеты и залы для реабилитации.

«Capex [капитальные инвестиции] закрыт. Мы спокойны в плане строительства. А все, что касается дополнительных средств на протезы… Мы делаем ряд коллабораций с разными компаниями», — рассказала NV Руднева.

Четыре месяца назад Денис Кривенко потерял на войне сразу 3 конечности, а теперь овладевает искусственными ногами и руками в центре (на фото он с Ольгой Рудневой, СЕО Superhumans Center) / Фото: Наталья Кравчук / NV

Среди таких партнеров центра — Mastercard, ПриватБанк, SoftServe, Payoneer, Cargill, SD Capital, фонд Virgin Unite [основан Virgin Group Ричарда Брэнсона] и другие.

Сейчас, как добавляет Руднева, продолжаются переговоры с крупными фондами, покрывающими обучение реабилитологов, например, Crown Agents. «Ездим по миру и привлекаем деньги на разные компоненты [деятельности центра]», — объясняет она.

Всеобъемлющая помощь и киберпанк

Из Германии недавно вернулся и 36-летний киевлянин Валентин Литвинчук. Он также был среди первых пациентов центра, которые получили протез ноги от Ottobock — оборудование именно этой компании используется в лаборатории протезирования центра Superhumans.

«Я ездил с командой центра. Мне сделали протез, и я ждал открытия [Superhumans Center ], чтобы попасть сюда на реабилитацию», — рассказал Литвинчук. Подполковник, командир штурмового батальона 5-го отдельного штурмового полка, 30 октября 2022-го года из-за взрыва танкового снаряда остался без левой ноги и 4 пальцев на левой руке.

«Мне предложили поехать на протезирование в Германию. Там была учеба у врачей, которые здесь сейчас работают. Они поехали на обучение, а мы вместе с ними и получили протезы», — рассказывает Литвинчук свою историю. Теперь его ждет реабилитация, на которую понадобится около месяца. После этого подполковник настроен вернуться в армию. «Других планов пока нет», — безапелляционно заявляет он.

Для успешной реабилитации в Superhumans Center есть бассейн для специальных занятий, отделение физтерапии для занятий по укреплению мышц. Также пациенты проходят подготовку, помогающую лучше приспособиться к жизни с протезом. Вскоре здесь появится пространство для эрготерапии, где будут симитированы различные зоны квартиры — комната, кухня, ванная, то есть все те бытовые условия, в которых пациент окажется в реальной жизни.

Чтобы попасть в центр, потенциальный пациент должен обратиться через анкету на сайте. Его или ее пригласят для осмотра командой специалистов, определяющих показания к протезированию с учетом того, кем человек видит себя в будущем и чем планирует заниматься. Также с пациентом работают психологи. «Человек, прибывший к нам после травмы и заживления культи [часть конечности после травмы, ампутации], начинает здесь проходить в комплексе все виды реабилитации. Так как, например, когда физтерапевт работает без протезиста или без психолога, это не эффективно», — объяснил Гловацкий.

Для более эффективной реабилитации раненых военных в центре есть специалисты «первого контакта», которые мотивируют и помогают пациентам адаптироваться в гражданской жизни, влиться в команду специалистов. Это люди, которые также были ранены и уже прошли протезирование или как раз проходят.

Один из таких специалистов — Никита Бабуркин из Лисичанска. В мае прошлого года в Луганской области он получил ранение, в результате которого потерял руку. Протезирование Бабуркин прошел в другом центре — Unbroken во Львове, где ему поставили бионический протез. А в Superhumans Center он занимается сопровождением раненых военнослужащих, чтобы облегчить им адаптацию.

«Я планирую работать. Сначала специалистом первого контакта с военными, потом психологом», — рассказывает Бабуркин, демонстрируя свой технологичный протез и шутя, что это киберпанк будущего.

Никита Бабуркин прошел протезирование во львовском центре Незламні, где получил бионический протез. А в Superhumans он стал специалистом «первого контакта»: помогает адаптироваться военным, потерявшим на войне конечности / Фото: Наталья Кравчук / NV

Продолжение следует

В отдельных помещениях корпуса пока нет ничего, кроме голых стен и бетона. Потому как будут выглядеть отдельные кабинеты — функциональной диагностики и некоторые другие — можно пока только представить. Но работы не останавливаются: в некоторых помещениях уже даже стоит новенькое оборудование, но пока запакованное, чтобы не испачкать и не повредить.

Вторым большим этапом в развитии Superhumans Center станет строительство стационара, говорит Андрей Виленский, медицинский директор центра. В планах также появление отделения реконструктивной пластической хирургии, где смогут получить профессиональную помощь пациенты с серьезными повреждениями лица.

Завершить все работы планируется к началу следующего года. Но это не будет завершением самой идеи — команда фонда «Суперлюди» настроена построить сеть подобных центров и в других регионах, и запустить по крайней мере еще 5 подобных объектов в ближайшие несколько лет.

Кроме протезирования и реабилитации центры станут еще и центрами обучения. «Мы стремимся научить как можно больше специалистов, чтобы они могли это делать и в других регионах», — рассказала Руднева. И добавила, что для этого фонд сотрудничает с Минздравом и Минсоцполитики.

Следующий центр реабилитации от фонда «Суперлюди» появится, по ее словам, в Харькове. «Ищем помещение и партнеров», — добавила СЕО Superhumans Center.