Каждый из тех, кто убегает от войны, пытается спасти не только себя, но и свое имущество. Никто не может быть уверенным, что вернется в родной дом или в него не попадет вражеская ракета. Под плотными обстрелами, пристальными обысками и в длинных очередях переселенцам помогают спасать вещи перевозчики. С какими сложностями они сталкиваются, сколько стоит и насколько опасна такая услуга?

Автор — Ирина Денисюк



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Лилия Шинкаренко, 39 лет

Лилия Шинкаренко / Фото: предоставлено платформой Свій дім

Семья Шинкаренко занимается грузовыми перевозками более 15 лет. До начала войны Лилия и Дмитрий жили в Донецке, а после вторжения решили переезжать в Днепр.

«Когда мы забирали свои вещи из Донецка в 2014 году, я написала объявление в Фейсбуке и предложила людям присоединиться, — вспоминает Лиля. — А потом сработало „сарафанное радио“ и к нам начали обращаться по рекомендациям».

У супругов есть четыре грузовых машины. Из оккупированных городов можно было вывезти мебель, технику и личные вещи, которые были в использовании. Стоимость вывоза вещей зависит от расстояния. Из Донецка в Днепр — около 10 тыс. грн, в Киев — 15 тыс. грн. Одна грузовая машина может вместить до двух тонн вещей.

«Главное условие — наличие справки переселенца у тех, кто вывозит свои вещи. И человек должен был лично сопровождать свой багаж. На блокпостах требовали подробное описание всего, что везем. Обязательно должна была быть печать — подойдет даже от председателя кооператива или ЖЭКа. Это нужно, чтобы доказать, что не воруем вещи. Просят также доказательства того, что груз принадлежит человеку, который их вывозит. Например, показать чеки или фото. Техника и мебель должны быть бывшими в употреблении. Новые не пропускают».

Лилия Шинкаренко вместе с мужем Дмитрием занимаются грузовыми перевозками уже более 15 лет / Фото: предоставлено платформой Свій дім

Лилия вспоминает, что очень много людей выезжали в 2016 году, перевозили имущество. Чаще всего ехали в Харьков, Днепр и Киев. На блокпостах были большие очереди.

«Можно было простоять целый день и никуда не выехать. Однажды разворачивали машину пять раз. Без объяснений. Как будто мебель, которую вез человек, была новая. Хотя были фото из квартиры, где стоял этот мебельный гарнитур».

У супругов Шинкаренко четыре машины. Грузоподъемность каждой — около 2 тонн / Фото: предоставлено платформой Свій дім

Последний рейс муж Лилии совершил 22 февраля 2022 года — за два дня до начала полномасштабного вторжения. С тех пор вывезти что-то из Донецка возможности нет, потому что все три контрольно-пропускных пункта — Марьинка, Бахмут и Мариуполь — превратились в горячие точки. Сейчас супруги занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками по Украине.

Юрий Марченко, 42 года

Юрий Марченко занимается грузовыми перевозками не столько из-за заработка, сколько по зову сердца: за свои 42 года он успел дважды стать переселенцем, поэтому прекрасно понимает, что такое переезд из-за войны. До 2014 года мужчина жил в Феодосии, а после аннексии Крымского полуострова переехал в Новую Каховку. В 2023 году он с семьей был вынужден снова переезжать — сначала в Кривой Рог, а затем в Киев.

После начала полномасштабного вторжения Юрий Марченко с женой были вынуждены второй раз стать переселенцами. / Фото: предоставлено платформой Свій дім

С начала полномасштабного вторжения Юрий помогает выезжать людям с оккупированных территорий, вывозить мебель и технику. Назад везет посылки: чаще всего лекарства, корм для животных, консервы, а последние пару месяцев — генераторы.

«У меня в Херсоне осталась мать, которая категорически отказалась выезжать из города. Я периодически ездил к ней, писал в группах в соцсетях: мол, такого числа еду в город, обратно могу взять столько людей и такое количество груза. Во время оккупации люди очень редко вывозили мебель, старались выехать хотя бы сами, брали технику, которую жалко было бросить: стиральные машины, холодильники, бойлеры, плиты. Однажды везли кофеварку даже. Но никто не мог гарантировать, что в результате мы со всем этим имуществом доедем до пункта назначения через все российские блокпосты, несмотря на все обстрелы. Выезд то был, то его закрывали. Мы могли сутки простоять на блокпосту, пройти все проверки, а потом нас могли просто вернуть обратно», — рассказывает Юрий.

Его автомобиль — Volkswagen T5 Transporter — вообще-то не предназначен для грузовых перевозок, но приходилось выкручиваться: снимать сиденья и делать из пассажирского салона один сплошной багажник. Плату за свои услуги перевозчика Юрий брал, только когда у людей были на это деньги. Главное, чтобы заплатили за бензин. От Берислава до Киева полный бак в обе стороны — примерно 8500 грн.

Людей и их вещи Юрий перевозит на собственном Volkswagen Transporter / Фото: предоставлено платформой Свій дім

«Если накинут несколько тысяч сверху — хорошо, а если денег нет — ну что ж, и так поедем».

Сначала мужчина ездил в Херсон через Снигиревку, Дарьевку и Дарьевский мост. Потом, когда мост разбомбили и росармия вышла из Херсона, этот проезд закрылся, и военные сделали понтонный мост в 20−30 км от Дарьевки, чуть выше по течению Ингульца. Дорога там совсем разбитая, приходится дополнительно проезжать 80 км, поэтому путь туда и обратно может занять не полтора, а целых три дня.

«В городе после деоккупации несколько месяцев не было ни света, ни воды, — вспоминает Юрий. — Но люди все равно возвращались. Кто-то навсегда, кто-то посмотреть, осталась ли целой их квартира, не разворовали ли имущество».

Когда Херсон освободили, российская армия закрепилась на левом берегу Днепра.

По дороге к уже освобожденному Херсону Юрий часто везет генераторы – в городе до сих пор довольно тяжелая ситуация с электричеством / Фото: предоставлено платформой Свій дім

«Буквально за несколько недель до этого я перевозил семью с правого на левый берег, — рассказывает Юрий. — С мебелью, техникой, со всеми вещами. Отец и сын остались обустраиваться на новом месте, а жена вернулась в Херсон, завершить какие-то дела. И буквально в эти дни началось контрнаступление ВСУ, город был освобожден. Проехать с правого на левый берег стало невозможно от слова совсем — мосты и переправы разрушены, дороги и населенные пункты под постоянными обстрелами. А семье надо как-то воссоединиться, вещи они свои уже перевезли. И женщина, которая находилась буквально в 5 км от своих родных, поехала к ним через Европу: сначала отправилась в Варшаву, оттуда полетела на Беларусь, потом в Россию, Крым, и уже через Армянск попала к своим».

Сейчас, рассказывает Юрий, он на оккупированные территории не ездит — только в Херсон и близлежащие поселки.

«Оттуда уже никто не выезжает, остались только старики и инвалиды. Я привожу им посылки, лекарства, иногда какую-то технику от детей и родственников. Как-то передавали даже колбасу — а что, если люди ее почти год не видели?»

Алексей, 25 лет

Алексей сейчас активно занимается грузовыми и пассажирскими перевозками с оккупированных территорий, поэтому предпочитает не называть своей фамилии и не показывать лицо — слишком рискованно. С компанией товарищей парень перевозит имущество переселенцев из Мариуполя, Лисичанска и близлежащих сел с апреля прошлого года. В основном люди едут в Запорожье, иногда — в Тернопольскую область.

Для грузовых перевозок Алексей использует Mercedes Sprinter. Чаще всего люди вывозят технику и личные вещи / Фото: предоставлено платформой Свій дім

Чтобы попасть на оккупированную территорию, ребята должны были либо оформить лицензию перевозчика, либо иметь волонтерский билет.

«В первом случае мы должны были платить какой-то налог россиянам, но спонсировать терроризм не хотели, поэтому оформились волонтерами, — рассказывает Алексей. — Перед поездкой нужно написать заявление в администрацию Запорожья и такое же — в администрацию оккупированного города. Через несколько дней ты получаешь волонтерские билеты, без них на блокпосте не пропустят».

Алексей и его партнеры пользуются тремя автомобилями: Mercedes Vito для пассажиров, бусы Volvo и Mercedes Sprinter — для грузов. В среднем перевезти однокомнатную квартиру «под ключ» из Мариуполя в Запорожье обойдется в $350−400.

Алексей рассказывает: «Есть несколько правил успешной перевозки. Первое — ехать через определенные пропускные пункты, которые ты уже знаешь, на которых могли тебя запомнить. Мы чаще всего ездили через Васильевку, но сейчас она закрыта. В Мариуполе был свой блокпост. Второе — не везти с собой компьютерную технику. Ну, а если везешь, то готовься к тому, что российские солдаты будут изучать все до мелочей: вытаскивать диски, проверять всю информацию, смотреть историю браузера. А потом все равно могут забрать гаджет, потому что им что-то не понравилось. У моего товарища был случай, когда парень вез свой ноутбук, россияне на пропускном пункте попросили его включить, потом куда-то повели парня вместе с ноутом. Затем приходят к водителю и говорят: езжай, мол, не жди. Твой пассажир уже никуда не поедет».

Алексей советует клиентам особо не возиться с упаковкой вещей — все равно солдаты на блокпостах все обшаривают во время проверок / Фото: предоставлено платформой Свій дім

Кроме техники, российские солдаты тщательно обыскивают мебель и вещи: выдвигают ящики, открывают коробки, чемоданы, роются в нижнем белье. Поэтому, говорит Алексей, он советует пассажирам не слишком заморачиваться с упаковкой — все равно солдаты все перевернут. К старой мебели и технике претензий не было, а вот если люди везли что-то новое, на блокпостах требовали чеки. Если не было и чека, приходилось, по словам Алексея, «давать копеечку».

«Мужчин проверяют особенно тщательно. Раздевают до трусов, иногда и трусы заставляют снимать. Проверяют на предмет татуировок — орки почему-то уверены, что если у тебя тату, то ты или военный, или бывший зэк. У них есть база наших военнослужащих, по ней тоже всех пробивают. Если узнают, что ты служил — сразу расстреляют. На наших блокпостах ребята пропускают быстро, буквально десять минут осматривают и отпускают».

Наиболее странной историей, которая запомнилась Алексею, стал заказ вывезти из Мариуполя в Запорожье магазин. «Я подумал сразу: наверное, бытовая техника или автозапчасти. Ну что еще может пользоваться спросом в войну? А оказалось… детские игрушки. Поэтому мы под обстрелами спасали игрушки. А попадали под обстрелы часто: как-то летом всю ночь простояли в посадке, потому что лупили страшно с обеих сторон. Я потом еще долго не мог сесть за руль — руки тряслись. Еще была история, когда люди переезжали всей семьей, со всем имуществом из Лисичанска. Мы их вывезли, а буквально на следующий день в их дом прилетела ракета и уничтожила дом до основания».