Есть ли бог в окопах? Женщина-капеллан, которая работает «на нуле» — о том, от чего больше всего страдают военные на фронте

17 марта, 07:15
Эксклюзив NV
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Выполняя работу военного капеллана, 37-летняя Елена Легенчук объехала почти весь прифронтовой Донбасс (Фото:DR)

Выполняя работу военного капеллана, 37-летняя Елена Легенчук объехала почти весь прифронтовой Донбасс (Фото:DR)

Автор: Ирина Крикуненко

Елена Легенчук, одна из первых женщин-капелланов, допущенная на передовую, рассказывает NV, как общается с бойцами с помощью ТikТok, с чем они обращаются к ней чаще всего и чего боятся.

«На фронте атеистов нет» — убеждена 37-летняя житомирянка Елена Легенчук, которая с начала полномасштабного вторжения ездит в самые горячие точки фронта, чтобы духовно поддержать украинских военных. Она — одна из первых женщин Корпуса военных капелланов, допущенных «на ноль».

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О том, что видела на фронте, когда была в шаге от смерти и как держатся украинские военные Легенчук рассказала NV.

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 — Чем вы занимались до полномасштабного вторжения и как очутились на фронте?

 — Занималась многим: в Украине у меня есть бизнес, я жила в Европе уже пятый год и занималась профессиональной фотографией. Когда началось вторжение, я была в Испании вместе с мужем и четырьмя детьми.

Теги:   Молитва ПТСР Фронт Бог Капеллан Психологические травмы Война России против Украины

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