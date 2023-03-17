Елена Легенчук, одна из первых женщин-капелланов, допущенная на передовую, рассказывает NV, как общается с бойцами с помощью ТikТok, с чем они обращаются к ней чаще всего и чего боятся.

«На фронте атеистов нет» — убеждена 37-летняя житомирянка Елена Легенчук, которая с начала полномасштабного вторжения ездит в самые горячие точки фронта, чтобы духовно поддержать украинских военных. Она — одна из первых женщин Корпуса военных капелланов, допущенных «на ноль».

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О том, что видела на фронте, когда была в шаге от смерти и как держатся украинские военные Легенчук рассказала NV.

— Чем вы занимались до полномасштабного вторжения и как очутились на фронте?

— Занималась многим: в Украине у меня есть бизнес, я жила в Европе уже пятый год и занималась профессиональной фотографией. Когда началось вторжение, я была в Испании вместе с мужем и четырьмя детьми.